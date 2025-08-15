Умови пошуку
BT7670/15
Чіткі краї, мінімальні зусилля
Завдяки металевим лезам, які самі заточуються, широкому тримеру й технології BeardSense ви отримаєте стильне й рівне підстригання без зайвих зусиль. Крім того, з інноваційним збирачем волосся ви позбудетеся частини безладу та клопотів прибирання під час підстригання.Переглянути усі переваги
Металеві леза, що самі заточуються, розроблені із закругленими кінчиками для дбайливого контакту зі шкірою, забезпечуючи комфортне підстрігання. Вони залишаються такими ж гострими, як і першого дня, без потреби в змащуванні. Леза не піддаються корозії та легко очищуються.
Коліщатко точного регулювання має 40 налаштувань довжини з кроком 0,2 мм, тож ви можете укладати бороду так точно, як вам потрібно.
Наш інноваційний колектор для волосся ефективно збирає до 80% підстриженого волосся*, що зменшує клопот під час стрижки.
Завдяки технології BeardSense наш тример сканує густоту вашої бороди 125 разів на секунду, щоб збільшити потужність у густіших ділянках, забезпечуючи рівномірне підстригання бороди.
Модернізований гребінець Lift & Trim піднімає волоски бороди, щоб лезо ефективного та рівномірного підстригало їх за один прохід.
Ще більш широкий повністю металевий змінний тример допомагає вам підрівнювати краї та контури бороди ще більш чітко та рівномірно.
Знімний тример для детального підстригання з вузькою конструкцією легко додає чіткості, підкреслюючи кожну важливу деталь для вашого бездоганного образу.
Спеціальні гребінці тримера для фейд-підстригання бороди створюють плавні переходи для ідеального виду бороди.
Оскільки тример повністю водонепроникний, його можна просто промити під струменем води — це значно спрощує догляд за ним.
Наша ергономічна ручка з 360-градусним покриттям Fine Line дозволяє легко тримати та використовувати пристрій, забезпечуючи вам комфорт і контроль, необхідні для бездоганного вигляду.
Підставка забезпечує зручне заряджання та зберігання вашого пристрою, щоб він завжди був готовий до використання.
Наш потужний літієвий акумулятор забезпечує до 120 хвилин роботи з можливістю швидкої 5-хвилинної зарядки** для якісного підстригання бороди без відволікання
Світловий індикатор дає вам повну інформацію про стан батареї і про те, чи повністю вона заряджений, щоб ви завжди були готові до наступного сеансу догляду.
Дорожній футляр зберігає ваш пристрій та всі необхідні насадки в одному місці, забезпечуючи організований догляд за бородою вдома або в дорозі.
