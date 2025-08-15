Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Чіткі краї, мінімальні зусилля Чіткі краї, мінімальні зусилля Чіткі краї, мінімальні зусилля

      Тример для бороди Philips серії 7000

      BT7670/15

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Чіткі краї, мінімальні зусилля

      Завдяки металевим лезам, які самі заточуються, широкому тримеру й технології BeardSense ви отримаєте стильне й рівне підстригання без зайвих зусиль. Крім того, з інноваційним збирачем волосся ви позбудетеся частини безладу та клопотів прибирання під час підстригання.

      Переглянути усі переваги

      Тример для бороди Philips серії 7000

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      Див. всі
      цей продукт
      Тример для бороди Philips
      - {discount-value}

      Тример для бороди Philips

      серії 7000

      усього

      recurring payment

      Отримайте додаткову гарантію до 3 років


      Зареєструйте ваш тример в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте від 1 до 3 додаткових років гарантії.

      Дізнатись більше

      Отримайте додаткову гарантію до 3 років


      Зареєструйте ваш тример в системі My Philips й отримайте від 1 до 3 додаткових років гарантії.

      Дізнатись більше

      Чіткі краї, мінімальні зусилля

      Для чіткої бороди без зайвих клопотів

      • Повністю металеві леза, що самозаточуються
      • Точність кроків регулювання довжини 0,2 мм
      • Широкий тример
      • Інноваційний колектор для збора волосся
      • До 120 хвилин бездротового використання
      Максимальна точність та тривала продуктивність

      Максимальна точність та тривала продуктивність

      Металеві леза, що самі заточуються, розроблені із закругленими кінчиками для дбайливого контакту зі шкірою, забезпечуючи комфортне підстрігання. Вони залишаються такими ж гострими, як і першого дня, без потреби в змащуванні. Леза не піддаються корозії та легко очищуються.

      40 фіксованих налаштувань довжини

      40 фіксованих налаштувань довжини

      Коліщатко точного регулювання має 40 налаштувань довжини з кроком 0,2 мм, тож ви можете укладати бороду так точно, як вам потрібно.

      Інноваційний колектор для збора волосся

      Інноваційний колектор для збора волосся

      Наш інноваційний колектор для волосся ефективно збирає до 80% підстриженого волосся*, що зменшує клопот під час стрижки.

      Технологія BeardSense

      Технологія BeardSense

      Завдяки технології BeardSense наш тример сканує густоту вашої бороди 125 разів на секунду, щоб збільшити потужність у густіших ділянках, забезпечуючи рівномірне підстригання бороди.

      Ефективне та рівномірне підстригання з насадкою Lift & Trim

      Ефективне та рівномірне підстригання з насадкою Lift & Trim

      Модернізований гребінець Lift & Trim піднімає волоски бороди, щоб лезо ефективного та рівномірного підстригало їх за один прохід.

      Високоякісний широкий металевий тример

      Високоякісний широкий металевий тример

      Ще більш широкий повністю металевий змінний тример допомагає вам підрівнювати краї та контури бороди ще більш чітко та рівномірно.

      Детальний міні тример

      Детальний міні тример

      Знімний тример для детального підстригання з вузькою конструкцією легко додає чіткості, підкреслюючи кожну важливу деталь для вашого бездоганного образу.

      Гребінці для створення переходів

      Гребінці для створення переходів

      Спеціальні гребінці тримера для фейд-підстригання бороди створюють плавні переходи для ідеального виду бороди.

      Водонепроникність

      Водонепроникність

      Оскільки тример повністю водонепроникний, його можна просто промити під струменем води — це значно спрощує догляд за ним.

      Ергономічна ручка

      Ергономічна ручка

      Наша ергономічна ручка з 360-градусним покриттям Fine Line дозволяє легко тримати та використовувати пристрій, забезпечуючи вам комфорт і контроль, необхідні для бездоганного вигляду.

      Підставка для заряджання

      Підставка для заряджання

      Підставка забезпечує зручне заряджання та зберігання вашого пристрою, щоб він завжди був готовий до використання.

      До 120 хвилин бездротового використання

      До 120 хвилин бездротового використання

      Наш потужний літієвий акумулятор забезпечує до 120 хвилин роботи з можливістю швидкої 5-хвилинної зарядки** для якісного підстригання бороди без відволікання

      Будьте готові до кожного підстригання

      Будьте готові до кожного підстригання

      Світловий індикатор дає вам повну інформацію про стан батареї і про те, чи повністю вона заряджений, щоб ви завжди були готові до наступного сеансу догляду.

      Дорожній футляр

      Дорожній футляр зберігає ваш пристрій та всі необхідні насадки в одному місці, забезпечуючи організований догляд за бородою вдома або в дорозі.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Зручність
        • Збирач волосся
        • Підставка для заряджання
        • Щітка для очищення
        • USB-A (без адаптера)
        Транспортування та зберігання
        Дорожній футляр

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Заряджання
        • 1 година
        • 5 хв швидке заряджання
        • Зарядка USB-A (5 В⎓ / ≥1 А)
        Час роботи
        120 хвилин
        Стан батареї
        Індикатор зарядження
        Використання
        Акумуляторний

      • Конструкція

        Завершальні штрихи
        Сизий металевий
        Ручка
        Ергономічна ручка

      • Обслуговування

        Гарантія
        До 5 років***

      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування лез.
        Водонепроникність
        Сухе та вологе використання

      • Підсумок

        Ділянка тіла
        Борода
        Інструменти й аксесуари
        10
        Налаштування довжини
        0,4–20 мм
        Точні кроки
        40
        Вирішення
        Підрівнювання
        Технології
        BeardSense

      • Інструменти для моделювання

        Леза тримера
        Металеві леза, які самі заточуються
        Спеціальні
        • Міні-тример для точного контуру
        • Гребінці для фейду
        • Широкий тример

      • Гребінці

        Борода
        • Короткий 0,4–10 мм
        • Довгий 10,4–20 мм

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.
      Clippin

      Знайдіть запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • *На основі середнього суб'єктивного показника споживчого тесту за участю 76 користувачів
      • **Функція швидкої зарядки забезпечує достатньо потужності для одного сеансу стрижки
      • *** За умови реєстрації продукту на MyPhilips на сайті Philips.ua протягом 90 днів з дня покупки. Детальні умови на Philips.ua

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Registration icon
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.