Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения
Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения
Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица. Узнать обо всех преимуществах
Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения
Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения
Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица. Узнать обо всех преимуществах
Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица.
Наши прочные металлические лезвия с двойной заточкой срезают даже самые густые волоски и прослужат вам в течение долгого времени. В процессе подравнивания лезвия самостоятельно затачиваются, слегка касаясь друг друга. Точное моделирование и ровные линии — раз за разом.
Подравнивайте щетину одним движением: наша инновационная система Lift&Trim приподнимает каждый волосок и направляет их все к лезвиям из нержавеющей стали с двойной заточкой. Результат — ровная щетина и подравнивание всего одним движением.
Зарядка триммера для бороды с помощью нашего усовершенствованного литийионного аккумулятора в течение 1 часа обеспечивает 80 минут автономной работы. Если вам необходима длительная обработка, просто подключите триммер к сети. Триммер может работать как в беспроводном режиме, так и от сети электропитания.
Моделируйте максимально четкие линии бороды, выбирая длину волосков с точностью до 0,2 мм. Используйте регулятор для выбора и фиксации желаемой длины — от 0,4 до 7 мм.
Поверните регулятор, чтобы отобразить выбранную установку длины в миллиметрах на светодиодном дисплее.
Узнать, требуется ли зарядить триммер, можно в одно мгновение. 3 деления оповещают об оставшемся времени зарядки, а также показывают статус зарядки, когда триммер подключен к сети.
Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте его под струей воды.
Мощный мотор этого триммера обеспечивает неизменное качество обработки вне зависимости от густоты волос на разных участках. Весь процесс подравнивания будет одинаково эффективным от начала и до конца.
Идеальное подравнивание и защита кожи. Закругленные концы лезвий триммера предотвращают появление раздражения, даже если вы не используете гребень.
Идеальное завершение образа. Установите триммер для контуров, чтобы подчеркнуть идеальные линии бороды или усов.
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