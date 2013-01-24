Повністю металеві леза вдвічі гостріші для швидшого підстригання

Наші повністю металеві леза з нержавіючої сталі надзвичайно міцні та вдвічі гостріші. Це означає, що їх виготовлено для надзвичайно тривалого використання та підстригання навіть найтовстіших волосків. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного. Отже, Ви отримуєте щоразу точне, рівне підстригання.