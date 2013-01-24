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Beardtrimmer series 9000

Тример для бороди

BT9297/15
Загальна оцінка / 5
  • Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером
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    Beardtrimmer series 9000 Тример для бороди

    BT9297/15
    Загальна оцінка / 5

    Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером

    Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 9000 Тример для бороди

    Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером

    Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін. Переглянути усі переваги

    Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером

    Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 9000 Тример для бороди

    Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером

    Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін. Переглянути усі переваги

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      Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером

      Ідеальна симетрія завдяки тримеру з лазерним маркером

      • Лазерний маркер
      • Повністю металеві леза
      • У комплекті точний тример
      • Вдосконалена літій-іонна батарея
      Лазерний маркер для щоразу точного, симетричного підстригання

      Лазерний маркер для щоразу точного, симетричного підстригання

      Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін.

      Повністю металеві леза вдвічі гостріші для швидшого підстригання

      Повністю металеві леза вдвічі гостріші для швидшого підстригання

      Наші повністю металеві леза з нержавіючої сталі надзвичайно міцні та вдвічі гостріші. Це означає, що їх виготовлено для надзвичайно тривалого використання та підстригання навіть найтовстіших волосків. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного. Отже, Ви отримуєте щоразу точне, рівне підстригання.

      Піднімає і скеровує волоски для рівного підстригання без зусиль

      Піднімає і скеровує волоски для рівного підстригання без зусиль

      Підстригайте щетину одним швидким рухом. Наша інноваційна система піднімання і зрізання волосків піднімає кожен волосок, а потім скеровує його до вдвічі гостріших лез із нержавіючої сталі. Це забезпечує рівну щетину або підстригання лише одним рухом.

      Користуйтеся протягом 80 хвилин після 1 години заряджання або підключайте до розетки

      Користуйтеся протягом 80 хвилин після 1 години заряджання або підключайте до розетки

      Наша вдосконалена літій-іонна батарея дозволяє заряджати тример для бороди протягом 1 години й отримати 80 хвилин роботи в автономному режимі. Якщо під час підстригання потрібно більше енергії, тример можна просто під’єднати до електромережі. Цей тример створено для автономної роботи та роботи від електромережі.

      Підстригайте з точним кроком 0,2 мм, від 0,4 мм до 7 мм

      Підстригайте з точним кроком 0,2 мм, від 0,4 мм до 7 мм

      Моделюйте бороду з неперевершеною точністю, вибравши довжину волосся від 0,2 мм. За допомогою коліщатка регулювання виберіть та зафіксуйте потрібну довжину – від 0,4 мм і аж до 7 мм.

      Світлодіодний дисплей чітко показує налаштування довжини

      Світлодіодний дисплей чітко показує налаштування довжини

      Поверніть коліщатко регулювання, щоб побачити вибране налаштування довжини у міліметрах на світлодіодному дисплеї.

      Швидко дізнавайтеся про стан батареї тримера

      Швидко дізнавайтеся про стан батареї тримера

      Миттєво дізнавайтеся, чи тример достатньо зарядився та чи потребує заряджання. Три прості смуги показують час заряджання, що залишився, а також стан заряджання, коли тример під’єднано до електромережі.

      100% водонепроникність для легкого, ретельного чищення

      100% водонепроникність для легкого, ретельного чищення

      Просто споліскуйте водонепроникний тример для бороди проточною водою для ретельного чищення.

      Стабільне підстригання навіть густішого волосся

      Стабільне підстригання навіть густішого волосся

      Потужний двигун цього тримера забезпечує впевнене підстригання незалежно від густоти волосся. Це сприяє стабільному підстриганню під початку до кінця.

      Безпечні для шкіри заокруглені кінці запобігають подразненню

      Безпечні для шкіри заокруглені кінці запобігають подразненню

      Насолоджуйтеся ідеальним, безпечним підстриганням. Леза тримера мають заокруглені кінці для запобігання подразненню шкіри, навіть якщо Ви не користуєтесь гребінцем.

      Точний тример для ідеальних контурів та деталей

      Точний тример для ідеальних контурів та деталей

      Зробіть завершальні штрихи, створюючи свій стиль. Встановіть точний тример, щоб визначити краї та деталі бороди або вусів.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Точність (розмір кроку)
        Від 0,2 мм
        Діапазон налаштувань довжини
        Від 0,4 до 7 мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Зубці із захистом від подряпин
        Для більшого комфорту

      • Створіть власний стиль

        Лазерний маркер
        Ідеальна симетрична борода
        Кількість налаштувань довжини
        17 вбудованих налаштувань довжини

      • Аксесуари

        Гребінець
        Вбудований гребінець для підняття волосся
        У комплекті точний тример
        Так
        Футляр
        Дорожній футляр

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        80 хвилин
        Заряджання
        1 година для повного зарядження
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Простота у користуванні

        Кільце регулювання
        Просте налаштування довжини
        Дисплей
        • Цифрові налаштування довжини
        • 3-рівневий індикатор батареї
        Прибирання
        Можна мити повністю
        Функціонування
        Бездротова робота і робота від електромережі

      • Дизайн

        Покриття корпусу
        Хромоване покриття

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Не потребує змащування
        Так

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