Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером
Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером
Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін. Переглянути усі переваги
Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером
Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перший у світі тример для бороди з лазерним маркером
Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін. Переглянути усі переваги
Підрівнюйте ідеально свою бороду за допомогою нашої ексклюзивної системи лазерних маркерів. Слідуйте за червоною світловою лінією, щоб чітко й симетрично підрівняти бороду з обох сторін.
Наші повністю металеві леза з нержавіючої сталі надзвичайно міцні та вдвічі гостріші. Це означає, що їх виготовлено для надзвичайно тривалого використання та підстригання навіть найтовстіших волосків. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного. Отже, Ви отримуєте щоразу точне, рівне підстригання.
Підстригайте щетину одним швидким рухом. Наша інноваційна система піднімання і зрізання волосків піднімає кожен волосок, а потім скеровує його до вдвічі гостріших лез із нержавіючої сталі. Це забезпечує рівну щетину або підстригання лише одним рухом.
Наша вдосконалена літій-іонна батарея дозволяє заряджати тример для бороди протягом 1 години й отримати 80 хвилин роботи в автономному режимі. Якщо під час підстригання потрібно більше енергії, тример можна просто під’єднати до електромережі. Цей тример створено для автономної роботи та роботи від електромережі.
Моделюйте бороду з неперевершеною точністю, вибравши довжину волосся від 0,2 мм. За допомогою коліщатка регулювання виберіть та зафіксуйте потрібну довжину – від 0,4 мм і аж до 7 мм.
Поверніть коліщатко регулювання, щоб побачити вибране налаштування довжини у міліметрах на світлодіодному дисплеї.
Миттєво дізнавайтеся, чи тример достатньо зарядився та чи потребує заряджання. Три прості смуги показують час заряджання, що залишився, а також стан заряджання, коли тример під’єднано до електромережі.
Просто споліскуйте водонепроникний тример для бороди проточною водою для ретельного чищення.
Потужний двигун цього тримера забезпечує впевнене підстригання незалежно від густоти волосся. Це сприяє стабільному підстриганню під початку до кінця.
Насолоджуйтеся ідеальним, безпечним підстриганням. Леза тримера мають заокруглені кінці для запобігання подразненню шкіри, навіть якщо Ви не користуєтесь гребінцем.
Зробіть завершальні штрихи, створюючи свій стиль. Встановіть точний тример, щоб визначити краї та деталі бороди або вусів.
Система зрізання
Створіть власний стиль
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