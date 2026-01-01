Телефон для всей семьи

Удобство набора благодаря ЖК-дисплею c диагональю 3,3". С этим проводным телефоном, подключаемым по технологии Plug and Play, ваши руки всегда будут свободны во время разговора. Этот телефон работает даже в случае сбоя электропитания, поэтому вы всегда будете на связи.