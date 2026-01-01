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Больше не доступен
CRD200W/51
Телефон для всей семьи
Удобство набора благодаря ЖК-дисплею c диагональю 3,3". С этим проводным телефоном, подключаемым по технологии Plug and Play, ваши руки всегда будут свободны во время разговора. Этот телефон работает даже в случае сбоя электропитания, поэтому вы всегда будете на связи.
CRD200
Дисплей 3,3"
Белый
Журнал для регистрации 48 последних вызовов позволит отслеживать пропущенные, исходящие и входящие вызовы.
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