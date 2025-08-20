Ключевые слова для поиска

      Серия 1000 Колонный вентилятор

      CX1520/01

      Мощные, стильные и универсальные

      Оцените эффективное и тихое охлаждение помещения с 3 скоростями, осцилляцией, удобной функцией таймера и пультом ДУ. Аромадиффузор позволит насыщать воздух ароматом ваших любимых эфирных масел. Качество, стабильность и максимальный комфорт день за днем.

      Мощные, стильные и универсальные

      • Скорость воздухопотока 3330 м3/ч
      • Тихий: всего 38 дБ(А)
      • С функцией наклона и поворота
      • Диаметр головки: 45 см
      Сильный обдув для эффективного охлаждения

      Сильный обдув для эффективного охлаждения

      Освежающий поток воздуха на расстоянии до 30 метров создаст приятный ветерок по всей комнате. И вблизи, и даже вдалеке от вентилятора вы сможете ощутить приятную прохладу.

      Мгновенный комфорт с мощным воздухопотоком

      Мгновенный комфорт с мощным воздухопотоком

      Благодаря эффективности охлаждения до 3330 м³/ч этот вентилятор быстро циркулирует воздух в помещении, не допуская его застоя и создавая свежий, комфортный обдув в каждом уголке комнаты.

      Тихий обдув на минимальной мощности

      Тихий обдув на минимальной мощности

      Этот вентилятор создан для работы в жилых помещениях, и его уровень шума составляет всего 38 дБ, что сопоставимо с шумом несильного дождя. Спокойная атмосфера для комфортной работы, чтения и сна.

      Регулировка скорости обдува с помощью пульта ДУ

      Регулировка скорости обдува с помощью пульта ДУ

      Регулируйте мощность обдува с 3 настройками скорости — от мягкого бриза до сильного воздухопотока. Легко регулируйте настройки из любой точки помещения с помощью комплектного пульта ДУ.

      Модуль для домашней ароматерапии

      Модуль для домашней ароматерапии

      Дополните функцию охлаждения ароматерапией и используйте любимые эфирные масла для создания расслабляющей атмосферы чувственного восприятия. Приобретаемый отдельно модуль аромадиффузора позволит вам расслабиться в идеальной уютной обстановке (1).

      Удобный таймер для автоматического обдува

      Удобный таймер для автоматического обдува

      Встроенная функция таймера позволяет задавать интервал работы вентилятора до автоматического отключения, благодаря чему можно экономить электричество и обеспечить полный комфорт без ручной настройки.

      Автоматическая осцилляция и наклон для равномерного обдува

      Автоматическая осцилляция и наклон для равномерного обдува

      Оцените оптимальную циркуляцию воздуха с осцилляцией на 80° и наклоном головки на 30° — так прохладный воздух будет равномерно расходиться по всему помещению.

      Регулировка высоты для персонального комфорта

      Регулировка высоты для персонального комфорта

      Легко регулируйте высоту вентилятора между 112 и 131 см для точного обдува нужного пространства в зависимости от вашего положения.

      Созданы для долговечной работы — качество протестировано

      Созданы для долговечной работы — качество протестировано

      Philips имеет свыше 80 лет опыта в производстве устройств для контроля за воздухом, и мы проводим более 110 тестов контроля качества, чтобы убедиться в долговечности и высокой эффективности наших устройств.

      Безопасная конструкция

      Безопасная конструкция

      Вентилятор оснащен плавким предохранителем и сертифицированным штекером для максимальной безопасности. Предохранитель автоматически выключит устройство при перегреве мотора — все ради еще большей безопасности у вас дома.

      Основание XL для большей устойчивости

      Основание XL для большей устойчивости

      Увеличенное основание обеспечит устойчивость устройства — оно не будет раскачиваться даже на большой скорости, чтобы вы были уверены в безопасной работе вентилятора.

      Энергоэффективный обдув для повседневной работы

      Энергоэффективный обдув для повседневной работы

      Этот вентилятор потребляет всего 47 Вт, что делает его в 60 раз более энергоэффективным, чем обычный портативный кондиционер, и сэкономит вам много денег при аналогичной эффективности. Минимальное энергопотребление и комфорт даже в жару.

      Легко собрать и очищать

      Легко собрать и очищать

      Оцените простую сборку в несколько действий благодаря интуитивному дизайну. Очищать вентилятор очень легко — просто протрите поверхность корпуса влажной тканью, чтобы устройство и дальше работало на все сто.

      • Общие характеристики

        Тип продукта
        Колонный вентилятор
        Цвет
        Черный
        Основной материал
        Пластик
        Дополнительный материал
        Металл

      • Технические характеристики

        Максимальная мощность
        53 Вт
        Мин. уровень шума
        38 дБ(А)
        Макс. уровень шума
        43 дБ(А)

      • Производительность

        Воздухопоток вентилятора
        3330 м3/ч

      • Удобство использования

        Аромадиффузор
        Да
        Настройки скорости
        3
        Таймер
        Да (1–12 ч)
        Длина шнура
        1,8 м
        Осцилляция
        80°
        Вертикально и под углом
        30°
        Пульт ДУ
        Да

      • Вес и габариты

        Диаметр головки
        45 см
        Длина изделия
        45 см
        Ширина изделия
        43 см
        Высота изделия
        131 см
        Вес продукта
        6,63 кг
        Длина упаковки
        61 см
        Ширина упаковки
        26,3 см
        Высота упаковки
        50,5 см
        Вес в упаковке
        9,3 кг

      • Энергоэффективность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,5 Вт
        Напряжение
        220 В
        Частота
        50 Гц

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Китай

      • (1) Эфирные масла не входят в комплект поставки этого изделия.
