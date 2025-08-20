Ключевые слова для поиска
CX1520/01
Мощные, стильные и универсальные
Оцените эффективное и тихое охлаждение помещения с 3 скоростями, осцилляцией, удобной функцией таймера и пультом ДУ. Аромадиффузор позволит насыщать воздух ароматом ваших любимых эфирных масел. Качество, стабильность и максимальный комфорт день за днем.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Колонный вентилятор
Освежающий поток воздуха на расстоянии до 30 метров создаст приятный ветерок по всей комнате. И вблизи, и даже вдалеке от вентилятора вы сможете ощутить приятную прохладу.
Благодаря эффективности охлаждения до 3330 м³/ч этот вентилятор быстро циркулирует воздух в помещении, не допуская его застоя и создавая свежий, комфортный обдув в каждом уголке комнаты.
Этот вентилятор создан для работы в жилых помещениях, и его уровень шума составляет всего 38 дБ, что сопоставимо с шумом несильного дождя. Спокойная атмосфера для комфортной работы, чтения и сна.
Регулируйте мощность обдува с 3 настройками скорости — от мягкого бриза до сильного воздухопотока. Легко регулируйте настройки из любой точки помещения с помощью комплектного пульта ДУ.
Дополните функцию охлаждения ароматерапией и используйте любимые эфирные масла для создания расслабляющей атмосферы чувственного восприятия. Приобретаемый отдельно модуль аромадиффузора позволит вам расслабиться в идеальной уютной обстановке (1).
Встроенная функция таймера позволяет задавать интервал работы вентилятора до автоматического отключения, благодаря чему можно экономить электричество и обеспечить полный комфорт без ручной настройки.
Оцените оптимальную циркуляцию воздуха с осцилляцией на 80° и наклоном головки на 30° — так прохладный воздух будет равномерно расходиться по всему помещению.
Легко регулируйте высоту вентилятора между 112 и 131 см для точного обдува нужного пространства в зависимости от вашего положения.
Philips имеет свыше 80 лет опыта в производстве устройств для контроля за воздухом, и мы проводим более 110 тестов контроля качества, чтобы убедиться в долговечности и высокой эффективности наших устройств.
Вентилятор оснащен плавким предохранителем и сертифицированным штекером для максимальной безопасности. Предохранитель автоматически выключит устройство при перегреве мотора — все ради еще большей безопасности у вас дома.
Увеличенное основание обеспечит устойчивость устройства — оно не будет раскачиваться даже на большой скорости, чтобы вы были уверены в безопасной работе вентилятора.
Этот вентилятор потребляет всего 47 Вт, что делает его в 60 раз более энергоэффективным, чем обычный портативный кондиционер, и сэкономит вам много денег при аналогичной эффективности. Минимальное энергопотребление и комфорт даже в жару.
Оцените простую сборку в несколько действий благодаря интуитивному дизайну. Очищать вентилятор очень легко — просто протрите поверхность корпуса влажной тканью, чтобы устройство и дальше работало на все сто.
