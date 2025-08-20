Умови пошуку
CX1520/01
Потужність і багатофункціональність зі стилем
Насолоджуйтесь потужним і тихим охолодженням із 3 швидкостями, функцією обертання, а також зручним таймером і пультом дистанційного керування. Дифузор ароматів додає у повітря ваші улюблені запахи. Пристрій створений для якості й надійності, і забезпечує тривалий комфорт день за днем.Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся освіжаючим потоком повітря, що досягає 30 метрів, забезпечуючи приємний бриз у всій кімнаті. Незалежно від того, де ви знаходитесь, ви відчуєте рівномірне охолодження.
Завдяки потужності охолодження 3330 м³/год цей вентилятор швидко циркулює повітря, усуваючи застій, забезпечуючи свіжий, комфортний потік повітря, який досягає кожного куточка вашого приміщення.
Цей вентилятор, розроблений для тихого оточення, працює з рівнем шуму 38 дБ, що еквівалентно звуку легкого дощу. Він ідеально підходить для роботи, читання або сну, створюючи спокійну й безтурботну атмосферу.
Налаштуйте потік повітря за допомогою 3-х режимів швидкості, від легкого бризу до потужного повітряного потоку. Легко регулюйте налаштування з будь-якого місця в кімнаті за допомогою пульта дистанційного керування, що входить у комплект.
Посильте ефект охолодження, розпиливши у повітрі улюблені ефірні олії та створивши заспокійливу свіжу атмосферу. Доповнення у вигляді дифузора ароматів дозволяє створити ідеальну атмосферу для приємного відпочинку й гарного самопочуття (1).
Вбудована функція таймера дозволяє налаштувати автоматичне вимкнення вентилятора, що допомагає економити енергію й забезпечує комфорт без необхідності ручного регулювання.
Забезпечте оптимальну циркуляцію повітря з можливістю повертання на 80° і нахилу головки на 30°, що дозволяє рівномірно розподілити повітряний потік по всьому приміщенню.
Легко регулюйте висоту вентилятора в діапазоні від 112 см до 131 см, щоб спрямувати потік повітря саме туди, де це потрібно, незалежно від того, сидите ви, стоїте чи лежите.
Маючи понад 80 років досвіду в галузі кондиціонування повітря, компанія Philips проводить понад 110 суворих випробувань якості, щоб забезпечити довговічність і високу продуктивність протягом багатьох сезонів.
Пристрій оснащений тепловим запобіжником і сертифікованою вилкою для максимальної безпеки. Тепловий запобіжник автоматично відключає живлення в разі перегріву двигуна, забезпечуючи додатковий рівень безпеки для вашого дому.
Надзвичайно велика основа забезпечує додаткову стабільність, мінімізуючи коливання навіть на високих швидкостях, що робить охолодження безпечнішим і надійнішим.
Цей вентилятор працює лише на 47 Вт, проте у 60 разів енергоефективніший за звичайний портативний кондиціонер повітря, що значно знижує витрати на електроенергію, забезпечуючи при цьому потужне охолодження. Підтримуйте прохолоду з мінімальним споживанням енергії.
Збирається за кілька кроків завдяки інтуїтивно зрозумілій конструкції. Чищення не вимагає зусиль – просто протріть поверхню вологою ганчіркою, щоб зберегти оптимальну продуктивність.
Загальні технічні характеристики
Технічні характеристики
Ефективність
Практичність
Вага та розміри
Енергозбереження
Технічне обслуговування
Країна походження
