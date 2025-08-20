Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Потужність і багатофункціональність зі стилем Потужність і багатофункціональність зі стилем Потужність і багатофункціональність зі стилем

      Серія 1000 Підлоговий вентилятор

      CX1520/01

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Потужність і багатофункціональність зі стилем

      Насолоджуйтесь потужним і тихим охолодженням із 3 швидкостями, функцією обертання, а також зручним таймером і пультом дистанційного керування. Дифузор ароматів додає у повітря ваші улюблені запахи. Пристрій створений для якості й надійності, і забезпечує тривалий комфорт день за днем.

      Переглянути усі переваги

      Серія 1000 Підлоговий вентилятор

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Серія 1000
      - {discount-value}

      Серія 1000

      Підлоговий вентилятор

      усього

      recurring payment

      Потужність і багатофункціональність зі стилем

      • Повітряний потік 3330 м3/год
      • Тиха робота за 38 дБ(A)
      • Повертання й коливання
      • Діаметр головки 45 см
      Широкий діапазон поширення повітря для максимального охолодження

      Широкий діапазон поширення повітря для максимального охолодження

      Насолоджуйтеся освіжаючим потоком повітря, що досягає 30 метрів, забезпечуючи приємний бриз у всій кімнаті. Незалежно від того, де ви знаходитесь, ви відчуєте рівномірне охолодження.

      Достатній повітряний потік для миттєвого комфорту

      Достатній повітряний потік для миттєвого комфорту

      Завдяки потужності охолодження 3330 м³/год цей вентилятор швидко циркулює повітря, усуваючи застій, забезпечуючи свіжий, комфортний потік повітря, який досягає кожного куточка вашого приміщення.

      Тихе охолодження на найнижчій швидкості

      Тихе охолодження на найнижчій швидкості

      Цей вентилятор, розроблений для тихого оточення, працює з рівнем шуму 38 дБ, що еквівалентно звуку легкого дощу. Він ідеально підходить для роботи, читання або сну, створюючи спокійну й безтурботну атмосферу.

      Регульовані налаштування швидкості за допомогою пульта дистанційного керування

      Регульовані налаштування швидкості за допомогою пульта дистанційного керування

      Налаштуйте потік повітря за допомогою 3-х режимів швидкості, від легкого бризу до потужного повітряного потоку. Легко регулюйте налаштування з будь-якого місця в кімнаті за допомогою пульта дистанційного керування, що входить у комплект.

      Аромотерапія для свіжості у вашій оселі

      Аромотерапія для свіжості у вашій оселі

      Посильте ефект охолодження, розпиливши у повітрі улюблені ефірні олії та створивши заспокійливу свіжу атмосферу. Доповнення у вигляді дифузора ароматів дозволяє створити ідеальну атмосферу для приємного відпочинку й гарного самопочуття (1).

      Зручний таймер для автоматичного охолодження

      Зручний таймер для автоматичного охолодження

      Вбудована функція таймера дозволяє налаштувати автоматичне вимкнення вентилятора, що допомагає економити енергію й забезпечує комфорт без необхідності ручного регулювання.

      Автоматичне повертання й нахил для рівномірного потоку повітря

      Автоматичне повертання й нахил для рівномірного потоку повітря

      Забезпечте оптимальну циркуляцію повітря з можливістю повертання на 80° і нахилу головки на 30°, що дозволяє рівномірно розподілити повітряний потік по всьому приміщенню.

      Регулювання висоти для індивідуального комфорту

      Регулювання висоти для індивідуального комфорту

      Легко регулюйте висоту вентилятора в діапазоні від 112 см до 131 см, щоб спрямувати потік повітря саме туди, де це потрібно, незалежно від того, сидите ви, стоїте чи лежите.

      Створено для тривалого використання – ретельно протестовано на якість

      Створено для тривалого використання – ретельно протестовано на якість

      Маючи понад 80 років досвіду в галузі кондиціонування повітря, компанія Philips проводить понад 110 суворих випробувань якості, щоб забезпечити довговічність і високу продуктивність протягом багатьох сезонів.

      Створено для безпеки

      Створено для безпеки

      Пристрій оснащений тепловим запобіжником і сертифікованою вилкою для максимальної безпеки. Тепловий запобіжник автоматично відключає живлення в разі перегріву двигуна, забезпечуючи додатковий рівень безпеки для вашого дому.

      Надзвичайно велика основа для додаткової стабільності

      Надзвичайно велика основа для додаткової стабільності

      Надзвичайно велика основа забезпечує додаткову стабільність, мінімізуючи коливання навіть на високих швидкостях, що робить охолодження безпечнішим і надійнішим.

      Енергоефективне охолодження на щодень

      Енергоефективне охолодження на щодень

      Цей вентилятор працює лише на 47 Вт, проте у 60 разів енергоефективніший за звичайний портативний кондиціонер повітря, що значно знижує витрати на електроенергію, забезпечуючи при цьому потужне охолодження. Підтримуйте прохолоду з мінімальним споживанням енергії.

      Легко встановити й чистити

      Легко встановити й чистити

      Збирається за кілька кроків завдяки інтуїтивно зрозумілій конструкції. Чищення не вимагає зусиль – просто протріть поверхню вологою ганчіркою, щоб зберегти оптимальну продуктивність.

      Технічні характеристики

      • Загальні технічні характеристики

        Тип виробу
        Підлоговий вентилятор
        Колір
        Чорний
        Первинний матеріал
        Пластик
        Вторинний матеріал
        Метал

      • Технічні характеристики

        Максимальна потужність
        53 Вт
        Мінімальний рівень шуму
        38 дБ (A)
        Максимальний рівень шуму
        43 дБ (A)

      • Ефективність

        Повітряний потік
        3330 м3/год

      • Практичність

        Дифузор ароматів
        Так
        Налаштування швидкості
        3
        Таймер
        Так (1–12 год)
        Довжина шнура
        1,8 м
        Коливання
        80°
        Вертикальний нахил
        30°
        Дистанційне керування
        Так

      • Вага та розміри

        Діаметр головки
        45 см
        Довжина виробу
        45 см
        Ширина виробу
        43 см
        Висота виробу
        131 см
        Вага виробу
        6,63 кг
        Довжина упаковки
        61 см
        Ширина упаковки
        26,3 см
        Висота упаковки
        50,5 см
        Вага упаковки
        9,3 кг

      • Енергозбереження

        Споживання енергії в режимі очікування
        0,5 Вт
        Напруга
        220 В
        Частота
        50 Гц

      • Технічне обслуговування

        Гарантія
        2 роки

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • (1) У разі придбання цього товару ефірні олії не входять у комплект.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.