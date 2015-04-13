Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
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Почувствуйте эмоции живого выступления
Технология акустических систем SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Подключите элегантные АС непосредственно к ПК и наслаждайтесь более насыщенным и естественным звуком непревзойденного качества при воспроизведении медиаконтента. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте эмоции живого выступления
Технология акустических систем SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Подключите элегантные АС непосредственно к ПК и наслаждайтесь более насыщенным и естественным звуком непревзойденного качества при воспроизведении медиаконтента. Узнать обо всех преимуществах
Почувствуйте эмоции живого выступления
Технология акустических систем SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Подключите элегантные АС непосредственно к ПК и наслаждайтесь более насыщенным и естественным звуком непревзойденного качества при воспроизведении медиаконтента. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте эмоции живого выступления
Технология акустических систем SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Подключите элегантные АС непосредственно к ПК и наслаждайтесь более насыщенным и естественным звуком непревзойденного качества при воспроизведении медиаконтента. Узнать обо всех преимуществах
АС SoundSphere Mini
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Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.
В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.
В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.
Эта акустическая система оснащена портом USB для удобной зарядки устройств. Просто подключите устройство с помощью кабеля USB к порту на задней панели системы.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.
Громкоговорители
Аксессуары
Подключения
Размеры
Питание
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