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    Fidelio

    АС SoundSphere Mini

    DS6800W/10
    Fidelio
    Общая оценка / 5
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      Fidelio АС SoundSphere Mini

      DS6800W/10
      Общая оценка / 5

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Технология акустических систем SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Подключите элегантные АС непосредственно к ПК и наслаждайтесь более насыщенным и естественным звуком непревзойденного качества при воспроизведении медиаконтента. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 4,999.00грн

      Fidelio АС SoundSphere Mini

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Технология акустических систем SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Подключите элегантные АС непосредственно к ПК и наслаждайтесь более насыщенным и естественным звуком непревзойденного качества при воспроизведении медиаконтента. Узнать обо всех преимуществах

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Технология акустических систем SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Подключите элегантные АС непосредственно к ПК и наслаждайтесь более насыщенным и естественным звуком непревзойденного качества при воспроизведении медиаконтента. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 4,999.00грн

      Fidelio АС SoundSphere Mini

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Технология акустических систем SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Подключите элегантные АС непосредственно к ПК и наслаждайтесь более насыщенным и естественным звуком непревзойденного качества при воспроизведении медиаконтента. Узнать обо всех преимуществах

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        АС SoundSphere Mini

        АС SoundSphere Mini

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        Одержимые звуком

        • Алюминиевый
        • 50 Вт
        SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

        SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

        Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

        Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

        Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

        В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

        Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

        В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.

        Разъем USB позволяет заряжать другие устройства

        Разъем USB позволяет заряжать другие устройства

        Эта акустическая система оснащена портом USB для удобной зарядки устройств. Просто подключите устройство с помощью кабеля USB к порту на задней панели системы.

        Общая среднеквадратичная выходная мощность 2x25 Вт

        Общая среднеквадратичная выходная мощность 2x25 Вт

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

        Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

        Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.

        Усовершенствованный дизайн с высококачественной отделкой из алюминия

        Усовершенствованный дизайн с высококачественной отделкой из алюминия

        • Громкоговорители

          Излучатели АС
          • ВЧ-излучатель 3/4" / 20 мм, 2 шт.
          • СЧ-излучатель 3" / 8 см, 2 шт.
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 25 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Краткое руководство
          • Гарантийный сертификат
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        • Подключения

          Вход Aux
          Да

        • Размеры

          Габариты изделия
          [АС] 145 (диаметр) x 263 (высота) мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          577 x 249 x 217 мм
          Вес продукта
          3  кг
          Вес, включая упаковку
          4,2  кг

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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