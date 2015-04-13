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    DS6800W/10
    Загальна оцінка / 5
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      DS6800W/10
      Загальна оцінка / 5

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 4,999.00грн

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 4,999.00грн

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        Вхід AUX для легкого під’єднання до практично будь-якого електропристрою

        Вхід AUX для легкого під’єднання до практично будь-якого електропристрою

        Вхід AUX забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку через гучномовець, вхід AUX надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до гучномовця.

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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