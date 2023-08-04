    Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

      Серия 2300 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP2330/10

      Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

      Готовьте 4 разные вариации кофе одним касанием кнопки — с идеальной крема, ароматикой и температурой. LatteGo автоматически подготовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — систему очень легко настроить, а ее очистка занимает всего 10 секунд*.

      Серия 2300 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

      LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

      • 4 вида кофе
      • LatteGo
      • Матовый черный
      4 напитка одним касанием кнопки

      Наслаждайтесь кофе по 4 популярным рецептам: от классического эспрессо до американо и капучино — все это с идеальной крема, ароматикой и температурой. Также можно подать горячий кипяток для заваривания чая.

      LatteGo, самая простая в очистке система подачи молока: 2 элемента, без трубки

      LatteGo — это самая простая в очистке система подачи молока, которая состоит из 2 элементов без трубки; ее очистка занимает всего 10 секунд под проточной водой или в посудомоечной машине. Philips не предлагает автоматические программы очистки, поскольку для них потребуется дополнительная очистка.

      Простые инструкции и источники вдохновения в приложении HomeID

      Узнайте всю необходимую информацию о вашей полностью автоматической кофемашине и откройте для себя мир вдохновляющих рецептов кофе с приложением HomeID.

      До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе**, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      На 40 % тише с SilentBrew без потери вкуса кофе

      Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.

      Простой выбор кофе и персонализация

      Легко выбирайте любимые напитки на современном сенсорном экране с цветными значками. Регулируйте настройки приготовления с функцией My Coffee Choice, включая крепость напитка, объем и уровень молочной пены, — все согласно вашим предпочтениям.

      Шелковая пена с LatteGo из разных видов молока

      Одним касанием кнопки LatteGo автоматически готовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — все благодаря мощной технологии циклонного взбивания, которая подходит и для растительных видов молока.

      Насыщенный вкус с износостойкой керамической кофемолкой

      Раскройте все оттенки вкуса кофе с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Для надежных керамических жернов можно выбрать из 12 уровней помола — от мелкого до крупного.

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Италия
        Сделано:
        Изготовлено в Румынии или Китае; см. страну-производителя на корпусе устройства или на его упаковке.

      • Персональная настройка

        Настройки крепости кофе
        3
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Настройки помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо, кофе, капучино, горячая вода
        • Кофе
        • Капучино
        • Горячая вода
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молока
        Нет

      • Другие возможности

        Бесшумное приготовление
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Съемная варочная группа
        Да
        Подсказки по очистке от накипи
        Да
        AquaClean
        Да

      • Совместимость

        Связанные аксессуары 1
        Мерная ложка
        Связанные аксессуары 2
        Тест жесткости воды
        Связанные аксессуары 3
        Фильтр AquaClean

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Крышка для хранения LatteGo
        • Фильтр AquaClean

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        100 см
        Напряжение
        230 В
        Частота
        50 Гц
        Емкость кувшина для молока
        0,26 л
        Емкость контейнера для отходов
        12 порций
        Вместительный резервуар для воды
        1,8 л
        Вес изделия
        8 кг
        Емкость отсека для зерен
        275 г
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с передней панели
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Давление помпы
        15 бар
        Цвет и отделка
        Матовый черный и хром
        Габариты изделия
        246x371x433 мм
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500 Вт

      • Общие характеристики

        Регулируемый по высоте носик
        85–145 мм
        Решение для напитков с молоком
        LatteGo
        Можно мыть в посудомоечной машине
        • Поддон для капель
        • LatteGO
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимо с фильтром AquaClean
        Пользовательский интерфейс
        Цветной сенсорный дисплей

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Энергоэффективность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,2 Вт
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        n/a
        Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
        n/a
        Время до автоматического перехода в режим ожидания
        30 мин
        Стандарт измерения
        EN 50564:2011

      • Экологическая безопасность

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс A

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено глобальное сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2023 г.
      • *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.
