Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
EP3343/50
Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
Готовьте 6 разных вариаций горячего кофе одним касанием кнопки — с идеальной крема, ароматикой и температурой. LatteGo автоматически подготовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — систему очень легко настроить, а ее очистка занимает всего 10 секунд*.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
итого
recurring payment
Выбирайте из 5 популярных рецептов кофе — от классического эспрессо до американо, капучино, латте макиато и кофе со льдом — и наслаждайтесь идеальной крема, ароматикой и температурой. Также можно подать горячий кипяток для заваривания чая. Наша уникальная варочная система извлекает из кофейных зерен весь аромат благодаря менее быстрой экстракции при меньшей температуре. Докиньте в напиток кубики льда и наслаждайтесь вкусным и насыщенным кофе со льдом.
Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе**, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Раскройте все оттенки вкуса кофе с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Для надежных керамических жернов можно выбрать из 12 уровней помола — от тонкого до крупного.
Одним касанием кнопки LatteGo автоматически готовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — все благодаря мощной технологии циклонного взбивания, которая подходит и для растительных видов молока.
Легко выбирайте любимые напитки на современном сенсорном экране с цветными значками. Регулируйте настройки приготовления с функцией My Coffee Choice, включая крепость напитка, объем и уровень молочной пены, — все согласно вашим предпочтениям.
Узнайте все о работе с кофемашиной и откройте для себя новые рецепты кофе в нашем приложении HomeID.
LatteGo — это самая простая в очистке система подачи молока, которая состоит из 2 элементов без трубки; ее очистка занимает всего 10 секунд под проточной водой или в посудомоечной машине. Philips не предлагает автоматические программы очистки, поскольку для них потребуется дополнительная очистка.
Страна изготовления
Персональная настройка
Разнообразные функции
Другие возможности
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
Обслуживание
Экологическая безопасность
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.