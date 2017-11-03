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    • Превосходный вкус эспрессо и классического американо Превосходный вкус эспрессо и классического американо Превосходный вкус эспрессо и классического американо
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      4000 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP4010/00

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      Превосходный вкус эспрессо и классического американо

      Как начинается ваше утро — с классического кофе или крепкого эспрессо? С помощью функции CoffeeSwitch вы сможете приготовить из свежих зерен эспрессо или классический американо, как из капельной кофеварки, просто повернув переключатель.

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      4000 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      4000 Series
      - {discount-value}

      4000 Series

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Превосходный вкус эспрессо и классического американо

      Готовьте до 5000 чашек* кофе без проведения очистки от накипи

      • 4 напитка
      • Классический капучинатор
      • Черный
      • AquaClean
      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

      Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

      Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Классический американо из свежих зерен с помощью CoffeeSwitch

      Классический американо из свежих зерен с помощью CoffeeSwitch

      Превосходный вкус классического американо, приготовленного с помощью автоматической кофемашины! Наслаждайтесь классическим кофе или крепким эспрессо по утрам, просто изменяя положение переключателя. Уникальная функция CoffeeSwitch позволяет выбирать идеальный кофейный напиток, приготовленный из свежемолотых зерен, для любого настроения или времени суток.

      Готовьте молотый кофе, в том числе без кофеина

      Готовьте молотый кофе, в том числе без кофеина

      Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

      Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Большие возможности в компактном решении

      Большие возможности в компактном решении

      Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

      Интуитивно понятный дисплей для простого управления кофемашиной

      Интуитивно понятный дисплей для простого управления кофемашиной

      Интуитивно понятный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      • Индивидуальная настройка

        Настройки уровня крепости
        5
        Объем кофе
        Регулируется
        Степени помола
        5
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Профили пользователя
        1
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Эспрессо лунго
        • Горячая вода
        • Кофе
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие функции

        Съемная варочная группа
        Да
        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Основной переключатель питания
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  V
        Длина шнура
        > 100  cm
        Частота
        50  Hz
        Емкость контейнера для отходов
        15  servings
        Емкость резервуара для воды
        1,8  l
        Емкость отсека для зерен
        250  g
        Вес изделия
        7.2  kg
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с верхней панели
        Макс. высота чашки
        152  mm
        Цвет и отделка
        Черное
        Габариты изделия
        215 x 330 x 429  mm

      • Общие характеристики

        Система подачи молока
        Классический капучинатор
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Пользовательский интерфейс
        Стандартный дисплей

      Badge-D2C

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      • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
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