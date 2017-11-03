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    • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави Чудове еспресо та справжній смак заварної кави Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
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      4000 series Повністю автоматичні еспресо кавомашини

      EP4010/00

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      Чудове еспресо та справжній смак заварної кави

      Маєте бажання випити ранкової кави чи міцного еспресо? Унікальна функція CoffeeSwitch дозволяє перемикатися з приготування еспресо на приготування фільтр-кави (обидва напої зі свіжих зерен) одним рухом важеля.

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      4000 series Повністю автоматичні еспресо кавомашини

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      4000 series
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      4000 series

      Повністю автоматичні еспресо кавомашини

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      Чудове еспресо та справжній смак заварної кави

      Насолоджуйтеся 5000 чашок кави* без видалення накипу

      • 4 види напоїв
      • Класичний піноутворювач
      • Чорний
      • AquaClean
      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 4 видів кави

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 4 видів кави

      Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучіно. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Ця повністю автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте будь-які напої!

      Смак фільтрованої кави зі свіжих зерен завдяки CoffeeSwitch

      Смак фільтрованої кави зі свіжих зерен завдяки CoffeeSwitch

      Нарешті смак фільтрованої кави із повністю автоматичної еспресо кавомашини! Насолоджуйтеся своєю ранковою кавою або міцним еспресо – достатньо скористатися важелем. Унікальна функція CoffeeSwitch дає змогу обирати ідеальну каву відповідно до моменту чи настрою зі свіжозмелених кавових зерен.

      Без кофеїну, проте з таким самим смаком завдяки можливості використання меленої кави

      Без кофеїну, проте з таким самим смаком завдяки можливості використання меленої кави

      Часом приємно випити повноцінної смачної кави без кофеїнового удару. Завдяки можливості використання меленої кави Ви зможете готувати каву без кофеїну, коли забажаєте.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

      Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

      Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

      Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

      Компактна конструкція та надзвичайна місткість

      Компактна конструкція та надзвичайна місткість

      Насолоджуйтеся компактністю довше без доповнення завдяки великій місткості ємності для зерен, резервуара для води та контейнера для відходів у надзвичайно компактній конструкції. Ця маленька повністю автоматична кавомашина забезпечує максимальну зручність, неймовірну ефективність завдяки великій місткості резервуара для води, ємності для зерен та контейнера для відходів.

      Легке керування кавомашиною за допомогою інтуїтивного дисплея

      Легке керування кавомашиною за допомогою інтуїтивного дисплея

      На інтуїтивному дисплеї відображається вся інформація, потрібна для легкого керування кавомашиною та отримання найкращих результатів. Піктограми допоможуть користувачу виконати всі індивідуальні налаштування та проводити всі дії з обслуговування.

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

      Технічні характеристики

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Тривалість заварювання кави
        Регулюється
        Налаштування помелу
        5
        Система попереднього заварювання
        Ні
        Профілі користувачів
        1
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Еспресо лунго
        • Гаряча вода
        • Кава
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Знімна група заварювання
        Так
        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        230  V
        Довжина шнура
        >100  cm
        Частота
        50  Hz
        Ємність контейнера для відходів
        15  servings
        Ємність резервуара для води
        1,8  l
        Місткість ємності для кавових зерен
        250  g
        Вага виробу
        7.2  kg
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Доступ згори
        Макс. висота чашки
        152  mm
        Колір та покриття
        Чорний
        Розміри виробу
        215 x 330 x 429  mm

      • Загальні технічні характеристики

        Молочне рішення
        Класичний піноутворювач
        Легке чищення та технічне обслуговування
        Підтримка фільтра AquaClean
        Інтерфейс користувача
        Базовий дисплей

      Badge-D2C

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      • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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