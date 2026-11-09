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FC6161/04
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User Manual Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner
Наслаждайтесь ощущением чистоты благодаря Philips DailyDuo. Этот мощный беспроводной пылесос 2-в-1 с высокой силой всасывания поможет очистить и пол, и мебель. Всегда под рукой для быстрой ежедневной уборки!
Этот прибор работает так же эффективно, как обычный пылесос?
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Когда заменять фильтр в пылесосе Philips DailyDuo?
Как заказать новые батареи для ручного пылесоса?
Очистка соединения насадки пылесоса Philips DailyDuo
Как очистить пылесборник ручного пылесоса DailyDuo?
Как очищать пылесборник безмешкового пылесоса Philips
Как очищать щетку пылесоса Philips?
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
Почему при полной зарядке аккумулятора периодически загорается индикатор зарядки?
Пылесос Philips DailyDuo не включается
Пылесос Philips DailyDuo не заряжается.
Пылесос Philips DailyDuo: слишком слабое всасывание
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
Щетка беспроводного пылесоса PowerPro не вращается
При использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества.