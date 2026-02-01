2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.