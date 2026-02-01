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Більше не доступний
FC6161/04
Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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