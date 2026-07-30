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Больше не доступен
FC8019/01
5 мешков для сбора пыли
Универсальный стандарт
Бумажный мешок
Гигиеничная система закрытия
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Мешки s-bag® Classic изготовлены из высококачественной бумаги. Они удерживают более 95 % пыли и других частиц, превосходя по эффективности стандартные бумажные мешки для пыли.
Благодаря специальной складной конструкции мешки s-bag® Classic не рвутся под воздействием мощной силы всасывания и твердых предметов, попадающих внутрь при уборке.
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