Универсальный стандарт — простой выбор

Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.