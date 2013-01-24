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s-bag

Мешки для пылесосов

FC8019/01
  • s-bag® Classic s-bag® Classic s-bag® Classic
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    s-bag Мешки для пылесосов

    FC8019/01

    s-bag® Classic

    Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    s-bag Мешки для пылесосов

    s-bag® Classic

    Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    s-bag® Classic

    Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    s-bag Мешки для пылесосов

    s-bag® Classic

    Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

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      s-bag® Classic

      Фильтрует 95 % мелкой пыли

      • 5 мешков для сбора пыли
      • Универсальный стандарт
      • Бумажный мешок
      • Гигиеничная система закрытия
      Универсальный стандарт — простой выбор

      Универсальный стандарт — простой выбор

      Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

      Фильтрует 95 % мелкой пыли

      Фильтрует 95 % мелкой пыли

      Мешки s-bag® Classic изготовлены из высококачественной бумаги. Они удерживают более 95 % пыли и других частиц, превосходя по эффективности стандартные бумажные мешки для пыли.

      Уникальная складная конструкция для повышенной прочности

      Уникальная складная конструкция для повышенной прочности

      Благодаря специальной складной конструкции мешки s-bag® Classic не рвутся под воздействием мощной силы всасывания и твердых предметов, попадающих внутрь при уборке.

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество мешков для сбора пыли
        5
        Материал мешка для пыли
        2-слойная бумага

      • Подходит для

        AirStar
        FC8220 - FC8229
        City-Line
        FC8400 - FC8439
        EasyLife
        FC8130 - FC8139
        Expression
        FC8600 - FC8629
        HomeHero
        FC8910 - FC8919
        Impact
        FC8350 - FC8399
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Mobilo
        FC8500 - FC8579
        Performer
        FC9150 - FC9179
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8440 - FC8459
        SmallStar
        FC8230 - FC8260
        Specialist
        FC9100 - FC9139
        Studio(Power)
        FC9080 - FC9089
        Universe
        FC9000 - FC9029
        Electrolux Group
        • Пылесосы с мешком для сбора пыли Electrolux
        • Пылесосы с мешком для сбора пыли Tornado
        • Пылесосы с мешком для сбора пыли Zanussi
        PerformerActive
        • FC8520 - FC8529
        • FC8650 - FC8660
        Performer Expert
        FC8720 - FC8729
        Performer Compact
        FC8370 – FC8399

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