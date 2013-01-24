s-bag® Classic
Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
s-bag® Classic
Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
s-bag® Classic
Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
s-bag® Classic
Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Мешки s-bag® Classic изготовлены из высококачественной бумаги. Они удерживают более 95 % пыли и других частиц, превосходя по эффективности стандартные бумажные мешки для пыли.
Благодаря специальной складной конструкции мешки s-bag® Classic не рвутся под воздействием мощной силы всасывания и твердых предметов, попадающих внутрь при уборке.
Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.
Характеристики аксессуаров
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