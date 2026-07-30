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  • s-bag® Classic
  • s-bag® Classic

Больше не доступен

s-bagМешки для пылесосов

FC8019/01

s-bag® Classic
Универсальный мешок для сбора пыли s-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Для замены приобретайте мешки с логотипом s-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.
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Фильтрует 95 % мелкой пыли

s-bag® Classic

  • 5 мешков для сбора пыли

  • Универсальный стандарт

  • Бумажный мешок

  • Гигиеничная система закрытия

Универсальный стандарт — простой выбор

Универсальный стандарт — простой выбор

Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

Фильтрует 95 % мелкой пыли

Фильтрует 95 % мелкой пыли

Мешки s-bag® Classic изготовлены из высококачественной бумаги. Они удерживают более 95 % пыли и других частиц, превосходя по эффективности стандартные бумажные мешки для пыли.

Уникальная складная конструкция для повышенной прочности

Уникальная складная конструкция для повышенной прочности

Благодаря специальной складной конструкции мешки s-bag® Classic не рвутся под воздействием мощной силы всасывания и твердых предметов, попадающих внутрь при уборке.

Технические характеристики

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