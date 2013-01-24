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    ароматические гранулы

    FC8025/01
    Общая оценка / 5
    • Освежают и ароматизируют воздух в доме Освежают и ароматизируют воздух в доме Освежают и ароматизируют воздух в доме
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      ароматические гранулы

      FC8025/01
      Общая оценка / 5

      Освежают и ароматизируют воздух в доме

      Ароматизирующие гранулы s-fresh освежают и ароматизируют воздух в процессе уборки, а также устраняют неприятные запахи, выходящие из пылесоса. В результате — приятный, свежий и чистый воздух. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      ароматические гранулы

      Освежают и ароматизируют воздух в доме

      Ароматизирующие гранулы s-fresh освежают и ароматизируют воздух в процессе уборки, а также устраняют неприятные запахи, выходящие из пылесоса. В результате — приятный, свежий и чистый воздух. Узнать обо всех преимуществах

      Освежают и ароматизируют воздух в доме

      Ароматизирующие гранулы s-fresh освежают и ароматизируют воздух в процессе уборки, а также устраняют неприятные запахи, выходящие из пылесоса. В результате — приятный, свежий и чистый воздух. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      ароматические гранулы

      Освежают и ароматизируют воздух в доме

      Ароматизирующие гранулы s-fresh освежают и ароматизируют воздух в процессе уборки, а также устраняют неприятные запахи, выходящие из пылесоса. В результате — приятный, свежий и чистый воздух. Узнать обо всех преимуществах

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        ароматические гранулы

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Освежают и ароматизируют воздух в доме

        Ароматические гранулы для пылесоса

        • 4 ароматизирующие гранулы s-fresh
        • Цветочный аромат
        • Устраняют неприятные запахи
        • Для пылесосов Philips
        s-fresh подходит ко всем пылесосам с мешком для сбора пыли

        s-fresh подходит ко всем пылесосам с мешком для сбора пыли

        s-fresh — это ароматические гранулы, разработанные для использования в пылесосах с мешком для сбора пыли, независимо от марки или размера.

        Технические характеристики

        • Характеристики аксессуаров

          Количество мешков
          4

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