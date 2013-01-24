Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Завжди свіжість у Вашій оселі
Ароматичні гранули S-fresh освіжають та ароматизують повітря під час прибирання. Вони нейтралізують всі неприємні запахи, що виходять з пилососа. Тепер у Вашому домі завжди буде свіже та чисте повітря.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди свіжість у Вашій оселі
Ароматичні гранули S-fresh освіжають та ароматизують повітря під час прибирання. Вони нейтралізують всі неприємні запахи, що виходять з пилососа. Тепер у Вашому домі завжди буде свіже та чисте повітря.
Завжди свіжість у Вашій оселі
Ароматичні гранули S-fresh освіжають та ароматизують повітря під час прибирання. Вони нейтралізують всі неприємні запахи, що виходять з пилососа. Тепер у Вашому домі завжди буде свіже та чисте повітря.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди свіжість у Вашій оселі
Ароматичні гранули S-fresh освіжають та ароматизують повітря під час прибирання. Вони нейтралізують всі неприємні запахи, що виходять з пилососа. Тепер у Вашому домі завжди буде свіже та чисте повітря.
Ароматичні гранули S-fresh
Ціна магазину Philips
Усього: