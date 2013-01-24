s-bag® Ultra Long Performance
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
s-bag® Ultra Long Performance
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
s-bag® Ultra Long Performance
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
s-bag® Ultra Long Performance
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Срок службы мешков s-bag® Ultra Long Performance на 80 % больше по сравнению с обычными мешками для сбора пыли. Особый синтетический материал и емкость 5 л XXL надолго обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха и поддерживают мощность всасывания пылесоса.
Новый высокопрочный синтетический материал обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и максимальную мощность всасывания на протяжении всего срока службы мешка. Приобретите мешок емкостью 5 л и оцените высокую мощность всасывания, даже при заполнения мешка!
Благодаря отличной фильтрующей способности многослойный материал удерживает даже мельчайшие частицы пыли, обеспечивая наилучшие результаты уборки. Воздух в доме становится качественнее и очищается от вредных частиц, например аллергенов.
Мешок Philips s-bag® Ultra Long Performance прошел независимое тестирование и получил сертификат TÜV Rheinland Group.
Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.
Мешок s-bag® Ultra Long Performance выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.
Характеристики аксессуаров
Подходит для