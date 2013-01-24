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s-bag

Мішки для пилососа

FC8027
Загальна оцінка / 5
  • s-bag® Ultra Long Performance s-bag® Ultra Long Performance s-bag® Ultra Long Performance
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    s-bag Мішки для пилососа

    FC8027
    Загальна оцінка / 5

    s-bag® Ultra Long Performance

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    s-bag Мішки для пилососа

    s-bag® Ultra Long Performance

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    s-bag® Ultra Long Performance

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    s-bag Мішки для пилососа

    s-bag® Ultra Long Performance

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

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    See all vacuum-cleaner-bags

      s-bag® Ultra Long Performance

      Максимальна ємність та ефективність прибирання

      • 3 мішки для пилу
      • Універсальний розмір
      • На 80% довший термін експлуатації
      • Надзвичайно велика ємність 5 л
      Універсальний розмір для простого вибору

      Універсальний розмір для простого вибору

      Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.

      На 80% довший термін служби порівняно зі звичайними мішками для пилу

      На 80% довший термін служби порівняно зі звичайними мішками для пилу

      Мішок s-bag® Ultra Long Performance служить на 80% довше порівняно зі звичайними мішками. Особливий синтетичний матеріал мішка та надзвичайно велика ємність 5 л забезпечують оптимальний потік повітря для довшого збереження потужності всмоктування пилососа.

      Надзвичайно велика ємність 5 л та надзвичайно потужне всмоктування навіть у разі наповнення мішка

      Надзвичайно велика ємність 5 л та надзвичайно потужне всмоктування навіть у разі наповнення мішка

      Новий високоефективний синтетичний матеріал цього мішка забезпечує оптимальний потік повітря і гарантує високу потужність всмоктування пилососа протягом усього терміну експлуатації мішка для пилососа. Надзвичайно велика ємність мішка 5 л гарантує високу потужність всмоктування навіть у разі наповнення мішка!

      Багатошаровий матеріал для відмінної фільтрації

      Багатошаровий матеріал для відмінної фільтрації

      Завдяки відмінній фільтрації в багатошаровому матеріалі захоплюються навіть найдрібніші частинки, сприяючи кращому прибиранню та чистому повітрю у будинку та допомагаючи усунути такі частки в повітрі, як алергени.

      Сертифікат TÜV для надійного результату

      Сертифікат TÜV для надійного результату

      Мішок Philips s-bag® Ultra Long Performance був незалежно протестований та сертифікований TÜV Rheinland Group.

      Гігієнічна система закривання для легкого видалення

      Гігієнічна система закривання для легкого видалення

      Запатентована система закривання мішка Philips s-bag® дає змогу легко очищати його, не розсипаючи бруд із нього.

      Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

      Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

      Мішок s-bag® Ultra Long Performance виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики аксесуарів

        Кількість мішків для пилу
        3

      • Підходить для

        Performer
        • FC8680 – FC8682
        • FC9150 – FC9179
        PerformerPro
        FC9180 – FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779 – FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921 – FC8925
        • FC8941 – FC8957

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