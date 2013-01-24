s-bag® Ultra Long Performance
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
s-bag® Ultra Long Performance
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги
s-bag® Ultra Long Performance
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
s-bag® Ultra Long Performance
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги
Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.
Мішок s-bag® Ultra Long Performance служить на 80% довше порівняно зі звичайними мішками. Особливий синтетичний матеріал мішка та надзвичайно велика ємність 5 л забезпечують оптимальний потік повітря для довшого збереження потужності всмоктування пилососа.
Новий високоефективний синтетичний матеріал цього мішка забезпечує оптимальний потік повітря і гарантує високу потужність всмоктування пилососа протягом усього терміну експлуатації мішка для пилососа. Надзвичайно велика ємність мішка 5 л гарантує високу потужність всмоктування навіть у разі наповнення мішка!
Завдяки відмінній фільтрації в багатошаровому матеріалі захоплюються навіть найдрібніші частинки, сприяючи кращому прибиранню та чистому повітрю у будинку та допомагаючи усунути такі частки в повітрі, як алергени.
Мішок Philips s-bag® Ultra Long Performance був незалежно протестований та сертифікований TÜV Rheinland Group.
Запатентована система закривання мішка Philips s-bag® дає змогу легко очищати його, не розсипаючи бруд із нього.
Мішок s-bag® Ultra Long Performance виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.
Технічні характеристики аксесуарів
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