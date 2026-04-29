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Фильтр Philips EPA12 для пылесоса удерживает 99,5 % мелкой пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли. Для оптимального результата заменяйте фильтр раз в год.
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