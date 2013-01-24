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Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips
Фільтр Philips EPA12 для пилососа захоплює 99,5% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря. Для оптимальної роботи фільтр потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips
Фільтр Philips EPA12 для пилососа захоплює 99,5% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря. Для оптимальної роботи фільтр потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Ціна магазину Philips
Усього:
s-filter® – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у пилососи Philips кількох лінійок, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.
Фільтр EPA12 відфільтровує понад 99,5% дрібного пилу з повітря, перш ніж воно потрапить назад у приміщення. Таким чином у Вашому помешканні буде чисте незапилене повітря. Фільтр потрібно заміняти раз на рік.
Радимо заміняти фільтр кожні 12 місяців для оптимальної ефективності та фільтрування.
Цей фільтр не потрібно мити. Термін його служби становить 1 рік, після чого його слід замінити. Миття може пошкодити фільтр.
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