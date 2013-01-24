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    Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

    FC8031/00
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    Загальна оцінка / 5
    • Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips
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      Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

      FC8031/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips

      Фільтр Philips EPA12 для пилососа захоплює 99,5% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря. Для оптимальної роботи фільтр потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

      Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

      Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips

      Фільтр Philips EPA12 для пилососа захоплює 99,5% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря. Для оптимальної роботи фільтр потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

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        Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips

        Фільтр EPA12 захоплює понад 99,5% дрібного пилу

        • 1 фільтр відпрацьованого повітря EPA12
        • s-filter® стандартного розміру
        • Вловлює >99,5% пилу
        s-filter® стандартного розміру для простої заміни

        s-filter® стандартного розміру для простої заміни

        s-filter® – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у пилососи Philips кількох лінійок, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.

        Фільтр відпрацьованого повітря EPA12 для ефективного фільтрування

        Фільтр відпрацьованого повітря EPA12 для ефективного фільтрування

        Фільтр EPA12 відфільтровує понад 99,5% дрібного пилу з повітря, перш ніж воно потрапить назад у приміщення. Таким чином у Вашому помешканні буде чисте незапилене повітря. Фільтр потрібно заміняти раз на рік.

        Заміняйте кожні 12 місяців для незмінної ефективності

        Заміняйте кожні 12 місяців для незмінної ефективності

        Радимо заміняти фільтр кожні 12 місяців для оптимальної ефективності та фільтрування.

        Фільтр, який не можна мити

        Фільтр, який не можна мити

        Цей фільтр не потрібно мити. Термін його служби становить 1 рік, після чого його слід замінити. Миття може пошкодити фільтр.

        Технічні характеристики

        • Містить

          Фільтр відпрацьованого повітря
          1

        • Підходить для

          Jewel
          FC9050 – FC9079
          Performer
          • FC9150 – FC9179
          • FC8680 – FC8682
          PerformerPro
          FC9180 – FC9199
          Performer Expert
          FC8720 – FC8729
          Performer Silent
          • FC8741 – FC8745
          • FC8779 – FC8786
          Performer Ultimate
          • FC8921 – FC8925
          • FC8941 – FC8957
          SilentStar
          FC9300 – FC9319
          PowerPro
          FC8760 – FC8770
          Marathon
          FC9200 – FC9225
          PowerPro Expert
          • FC9712 – FC9714
          • FC9720 – FC9725
          PowerPro Ultimate
          • FC9911 – FC9912
          • FC9919 – FC9934
          Marathon Ultimate
          • FC9911 – FC9912
          • FC9919 – FC9924

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