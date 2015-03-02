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  • Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips
  • Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips
  • Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips
  • Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips

Більше не доступний

Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

FC8031/00

3
| (1) Відгук
Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips
Фільтр Philips EPA12 для пилососа захоплює 99,5% найдрібнішого пилу і забезпечує чисте повітря. Для оптимальної роботи фільтр потрібно заміняти раз на рік.
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Фільтр EPA12 захоплює понад 99,5% дрібного пилу

Заміна оригінального фільтра EPA12 від Philips

  • 1 фільтр відпрацьованого повітря EPA12

  • s-filter® стандартного розміру

  • Вловлює >99,5% пилу

s-filter® стандартного розміру для простої заміни

s-filter® – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у пилососи Philips кількох лінійок, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.

Фільтр відпрацьованого повітря EPA12 для відмінної фільтрації

Фільтр відпрацьованого повітря EPA12 для відмінної фільтрації

Фільтр EPA12 відфільтровує понад 99,5% дрібного пилу з повітря, перш ніж воно потрапить назад у приміщення. Таким чином у вашому помешканні буде чисте незапилене повітря. Фільтр потрібно заміняти раз на рік.

Заміняйте кожні 12 місяців для незмінної ефективності

Заміняйте кожні 12 місяців для незмінної ефективності

Радимо заміняти фільтр кожні 12 місяців для оптимальної ефективності та фільтрування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

1

Відгук

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02/03/2015

България

България

Не толкова добра прахосмукачка

За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!

Цей відгук про FC8031/00 s-filter® exhaust filter

Цей відгук про FC8031/00 s-filter® exhaust filter

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