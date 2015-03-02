Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
FC8031/00
1 фільтр відпрацьованого повітря EPA12
s-filter® стандартного розміру
Вловлює >99,5% пилу
s-filter® – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у пилососи Philips кількох лінійок, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.
Фільтр EPA12 відфільтровує понад 99,5% дрібного пилу з повітря, перш ніж воно потрапить назад у приміщення. Таким чином у вашому помешканні буде чисте незапилене повітря. Фільтр потрібно заміняти раз на рік.
Радимо заміняти фільтр кожні 12 місяців для оптимальної ефективності та фільтрування.
3.0
з 5
1
Відгук
geroeva
02/03/2015
България
Не толкова добра прахосмукачка
За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!
Цей відгук про FC8031/00 s-filter® exhaust filter
Цей відгук про FC8031/00 s-filter® exhaust filter