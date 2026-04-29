КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Насадка для пылесоса

Больше не доступен

Поддержка

Насадка для пылесоса

FC8043/02

Насадка для пылесоса

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

User Manual Philips

  • PDF файл, 3.1 MB
  • 13 March 2026

Турбонасадка Philips FC8043/02 служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, повышая эффективность очистки ковров на 25 %.

  • PDF файл
  • 11 August 2026