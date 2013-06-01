Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Волосся та пух чіпляються до килимів, а невеликі частинки бруду потрапляють глибоко у килим. Ця насадка з поворотною щіткою активно видаляє ці набридливі типи побутового бруду.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8043/02 Nasadka do odkurzacza