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Сменные щетки для AquaTrio

FC8054/02
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Общая оценка / 5
  • Регулярная замена — максимальная эффективность Регулярная замена — максимальная эффективность Регулярная замена — максимальная эффективность
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    Сменные щетки для AquaTrio

    FC8054/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Регулярная замена — максимальная эффективность

    Заменяйте щетки в AquaTrio каждые 6 месяцев, и результаты уборки всегда будут идеальными. Уникальные щетки из микроволокна максимально эффективно очищают поверхность и впитывают влагу, не повреждая напольное покрытие. Узнать обо всех преимуществах

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    Сменные щетки для AquaTrio

    Регулярная замена — максимальная эффективность

    Заменяйте щетки в AquaTrio каждые 6 месяцев, и результаты уборки всегда будут идеальными. Уникальные щетки из микроволокна максимально эффективно очищают поверхность и впитывают влагу, не повреждая напольное покрытие. Узнать обо всех преимуществах

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      Регулярная замена — максимальная эффективность

      Замена каждые 6 месяцев для оптимальных результатов

      • 2 моющиеся щетки из микроволокна
      • Для твердых деревянных полов всех видов
      • Замена каждые 6 месяцев
      Подходит для любых деревянных полов, включая пол из древесины, паркет и пр.

      Подходит для любых деревянных полов, включая пол из древесины, паркет и пр.

      Подходит для любых деревянных полов, включая пол из древесины, паркет и пр. *

      Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна работают со скоростью 6700 об/мин

      Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна работают со скоростью 6700 об/мин

      Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна пылесоса Philips работают со скоростью 6700 об/мин, отлично удаляя всю грязь и пятна.

      Для паркета, ламината, винила, керамической плитки, натурального камня и пр.

      Для паркета, ламината, винила, керамической плитки, натурального камня и пр.

      Технические характеристики

      • Подходит для

        AquaTrioPro
        • FC7080
        • FC7088
        • FC7090
        • FC7070

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          • Не подходит для всех мягких поверхностей: ковров, ковровой плитки, ковриков и пр., а также для деревянных полов, не допускающих влажную уборку

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