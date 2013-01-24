Модернізовано для досконалої роботи
Відновіть ідеальну ефективність пристрою та підтримуйте гігієну на висоті, замінюючи щітки пилососа AquaTrio кожні 6 місяців. Унікальні щітки з мікрофібри чистять та вбирають максимум бруду, і водночас дбають про Вашу підлогу. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Модернізовано для досконалої роботи
Відновіть ідеальну ефективність пристрою та підтримуйте гігієну на висоті, замінюючи щітки пилососа AquaTrio кожні 6 місяців. Унікальні щітки з мікрофібри чистять та вбирають максимум бруду, і водночас дбають про Вашу підлогу. Переглянути усі переваги
Підходить для будь-якої дерев’яної підлоги, як-то паркету, дерев’яної дошки тощо*
Потужні та м’які щітки з мікрофібри Вашого пилососа Philips працюють зі швидкістю 6700 обертів/хв. для ефективного видалення усього бруду та плям.