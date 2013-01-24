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Замінні щітки для пилососа AquaTrio

FC8054/02
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Загальна оцінка / 5
  • Модернізовано для досконалої роботи Модернізовано для досконалої роботи Модернізовано для досконалої роботи
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    Замінні щітки для пилососа AquaTrio

    FC8054/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Модернізовано для досконалої роботи

    Відновіть ідеальну ефективність пристрою та підтримуйте гігієну на висоті, замінюючи щітки пилососа AquaTrio кожні 6 місяців. Унікальні щітки з мікрофібри чистять та вбирають максимум бруду, і водночас дбають про Вашу підлогу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Замінні щітки для пилососа AquaTrio

    Модернізовано для досконалої роботи

    Відновіть ідеальну ефективність пристрою та підтримуйте гігієну на висоті, замінюючи щітки пилососа AquaTrio кожні 6 місяців. Унікальні щітки з мікрофібри чистять та вбирають максимум бруду, і водночас дбають про Вашу підлогу. Переглянути усі переваги

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      Модернізовано для досконалої роботи

      Для оптимальних результатів прибирання заміняйте кожні 6 місяців

      • 2 щітки з мікрофібри (можна прати)
      • Для твердої та дерев’яної підлоги
      • Заміняйте кожні 6 місяців
      Підходить для будь-якої дерев’яної підлоги, як-то паркету, дерев’яної дошки тощо

      Підходить для будь-якої дерев’яної підлоги, як-то паркету, дерев’яної дошки тощо

      Підходить для будь-якої дерев’яної підлоги, як-то паркету, дерев’яної дошки тощо*

      Потужні та м’які щітки з мікрофібри працюють зі швидкістю 6700 обертів/хв.

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      Для дерева, паркету, ламінату, вінілу, кераміки, природного каменю тощо

      Для дерева, паркету, ламінату, вінілу, кераміки, природного каменю тощо

      Технічні характеристики

      • Підходить для

        AquaTrioPro
        • FC7080
        • FC7088
        • FC7090
        • FC7070

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          Відгуки

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          • Не підходить для м’якої підлоги на кшталт килимів, килимової плитки, килимового покриття тощо, або дерев’яної підлоги, для якої протипоказане вологе прибирання

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