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    Мешковый пылесос

    FC8204
    Общая оценка / 5
    • Компактное хранение! Компактное хранение! Компактное хранение!
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      Мешковый пылесос

      FC8204
      Общая оценка / 5

      Компактное хранение!

      Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Мешковый пылесос

      Компактное хранение!

      Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

      Компактное хранение!

      Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Мешковый пылесос

      Компактное хранение!

      Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

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        Мешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Компактное хранение!

        Очень компактный, с коробкой для хранения

        • 1200 Вт
        Пластифицированная коробка с отделениями для насадок

        Пластифицированная коробка с отделениями для насадок

        Хранение в упаковке из пластифицированного картона позволяет продлить срок службы прибора. Внутри она снабжена картонной перегородкой, позволяющей хранить шланг отдельно от пылесоса, и картонным лотком для хранения насадок, трубок и дополнительных принадлежностей сверху пылесоса.

        s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

        s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

        s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

        Мотор мощностью 1400 Вт обеспечивает мощность всасывания 250 Вт

        Мотор мощностью 1400 Вт обеспечивает мощность всасывания 250 Вт

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Желтый

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Выходной фильтр
          Микрофильтр AFS
          Вместительность пылесборника
          2  л

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          Щелевая насадка
          Хранение принадлежностей
          В пластифицированной картонной коробке
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          34  л/с
          Входная мощность (IEC)
          1200  Вт
          Входная мощность (макс)
          1400  Вт
          Уровень шума (Lc IEC)
          84  дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          250  Вт
          Вакуум (макс)
          28  кПа

        • Простота использования

          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Тип трубки
          Пластиковая, 3 части
          Тип колес
          Пластик
          Радиус действия
          9  м
          Длина шнура
          6  м

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