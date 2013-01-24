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    EasyClean

    Безмешковый пылесос

    FC8734/01
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      EasyClean Безмешковый пылесос

      FC8734/01
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        EasyClean

        EasyClean

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        Сделайте уборку простой и легкой

        Удлиненный шнур, нет необходимости в мешках для пыли

        • 1800 Вт
        Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

        Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

        Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

        Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

        Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

        Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.

        Улучшенный циклонный фильтр для постоянной мощности всасывания

        Улучшенный циклонный фильтр для постоянной мощности всасывания

        Пылесос EasyClean оснащен улучшенным циклонным фильтром, очищающим воздух еще эффективнее.

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          36 л/с
          Входная мощность (макс)
          1800 W
          Weight of product
          6 kg
          Уровень шума (Lc IEC)
          79 dB
          цвет
          Темно-красный
          Вакуум (макс)
          29 kPa
          Входная мощность (IEC)
          1600 W
          Мощность всасывания (макс.)
          300 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Радиус действия
          10 m
          Длина шнура
          8 m
          Тип трубки
          Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Wheel type
          Резина
          Carrying handle
          Верхняя и передняя

        • Насадки и аксессуары

          Хранение аксессуаров
          На рукоятке
          Standard nozzle
          Насадка TriActive
          Accessories included
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          2 l
          Тип фильтра
          Gore-Tex HEPA 10
          Выходной фильтр
          Фильтр Super Clean Air HEPA 12

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