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Безмешковый пылесос
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Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.
Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.
Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.
Пылесос EasyClean оснащен улучшенным циклонным фильтром, очищающим воздух еще эффективнее.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
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