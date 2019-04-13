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Все серии

  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка
  • Высокая производительность, умная уборка

Больше не доступен

SmartPro EasyРобот-пылесос

FC8792/01

3.6
| (5) Отзывы
Высокая производительность, умная уборка
Philips SmartPro Easy работает автоматически и обеспечивает оптимальные результаты уборки в 2 этапа: боковые щетки подметают всю грязь, которая затем собирается благодаря высокой мощности всасывания.
Посмотреть все преимущества

Компактный размер, уборка в труднодоступных местах

Высокая производительность, умная уборка

  • Ультратонкий дизайн

  • 2-этапная система очистки

2-этапная система очистки для устранения мусора и пыли

2-этапная система очистки для устранения мусора и пыли

С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь

Составление расписания на 24 часа

Составление расписания на 24 часа

Philips SmartPro Easy оснащен функцией составления расписания на целый день, поэтому вы можете заранее составить план уборки на последующие 24 часа.

4 режима для уборки различных участков

4 режима для уборки различных участков

В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один или несколько режимов уборки: зигзагообразное движение, движение по спирали, произвольное движение или перемещение вдоль стен.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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3.6

из 5

5

Отзывы

2

13/04/2019

Україна

Україна

Отличный помощник по дому

Заряда хватает убрать квартиру 65 м2. Собирает даже мельчайшую пыль, только по углам немого остаётся.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Робот-пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Робот-пылесос

02/01/2019

Україна

Україна

Полностью соответствует функциям! Отличный робот! И нравится детям!

Относился скептически! Но робот отличный, убирает под шкафами и кроватями на ура!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот

09/12/2018

Україна

Україна

Взагалі сподобався, але через 9 місяців проблеми

Придбав 9 місяців тому. Все було чудово, аж раптом перестав запускатись, коли стоїть на базі - синім коліром світиться ( до цього стояв на базі більше доби) але не стартує, звуки запуску видає, але глохне і починає світитись червоний індикатор. Почистив усі колеса та щітки, протер всі датчики - без результату. Робив ще спроби та через 30 хвилин всеж запустився, але працює як робот без всасування, спочатку стартує разом із всасуванням, але через 5 секунд всасування вимикається і він просто їздить. Завтра повезу в сервіс центр...

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот

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