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Больше не доступен
FC8792/01
Ультратонкий дизайн
2-этапная система очистки
С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь
Philips SmartPro Easy оснащен функцией составления расписания на целый день, поэтому вы можете заранее составить план уборки на последующие 24 часа.
В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один или несколько режимов уборки: зигзагообразное движение, движение по спирали, произвольное движение или перемещение вдоль стен.
3.6
из 5
5
Отзывы
Allusik
13/04/2019
Україна
Отличный помощник по дому
Заряда хватает убрать квартиру 65 м2. Собирает даже мельчайшую пыль, только по углам немого остаётся.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Робот-пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Робот-пылесос
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Полностью соответствует функциям! Отличный робот! И нравится детям!
Относился скептически! Но робот отличный, убирает под шкафами и кроватями на ура!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот
Sam77
09/12/2018
Україна
Взагалі сподобався, але через 9 місяців проблеми
Придбав 9 місяців тому. Все було чудово, аж раптом перестав запускатись, коли стоїть на базі - синім коліром світиться ( до цього стояв на базі більше доби) але не стартує, звуки запуску видає, але глохне і починає світитись червоний індикатор. Почистив усі колеса та щітки, протер всі датчики - без результату. Робив ще спроби та через 30 хвилин всеж запустився, але працює як робот без всасування, спочатку стартує разом із всасуванням, але через 5 секунд всасування вимикається і він просто їздить. Завтра повезу в сервіс центр...
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот