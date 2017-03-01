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Робот-пылесос
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Philips SmartPro Easy оснащен функцией составления расписания на целый день, поэтому вы можете заранее составить план уборки на последующие 24 часа.
Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце увлажняемая насадка из микрофибры тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.
В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один или несколько режимов уборки: зигзагообразное движение, движение по спирали, произвольное движение или перемещение вдоль стен.
Благодаря компактной и плоской конструкции робот-пылесос Philips может проводить уборку даже под очень низкой мебелью.
Компактный и надежный робот-пылесос Philips обладает мощностью всасывания 600 Па, поэтому он быстро и эффективно убирает мусор и пыль.
Контейнер для сбора пыли можно легко очистить, не прикасаясь к загрязненным частям.
Просто включите прибор, и он сразу же приступит к уборке полов. Он очень прост в использовании.
Philips SmartPro Easy оснащен системой Smart Detection 2, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 23 шт.) и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.
Фильтр UltraHygiene EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли и фильтрует выходящий воздух. Благодаря этому пыль остается внутри контейнера и предотвращается выброс загрязняющих веществ.
Мощный литийионный аккумулятор имеет более длительный срок службы и более короткое время зарядки, чем стандартные аккумуляторы. Время работы нового робота-пылесоса составляет до 105 минут.
Рабочие параметры
Конструкция
Удобство использования
Насадки и аксессуары
Вес и размеры
Социальная ответственность
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