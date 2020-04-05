Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Ультратонкий дизайн
3-этапная система очистки
Влажная уборка
Philips SmartPro Easy оснащен функцией составления расписания на целый день, поэтому вы можете заранее составить план уборки на последующие 24 часа.
Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце увлажняемая насадка из микрофибры тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.
В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один или несколько режимов уборки: зигзагообразное движение, движение по спирали, произвольное движение или перемещение вдоль стен.
4.8
из 5
24
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Yovenko
05/04/2020
Україна
Маленький незаменимый помощник
Это маленький кругляшек за 1 месяц стал просто незаменимый. Очень удобная вещь, запустил и через пол часа полностью чистая квартира, а главное без твоего участия. Классная функция есть, это виртуальная стена, можно ограничить доступ, в ванную комнату например
Плюсы
Маленький помощник, тихий
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос
fedra
12/04/2018
Україна
Домашний любимец
Очень довольны нашей покупкой , работает не шумно, со своей задачей справляется на все 100, очень понравился программатор на неделю, в наше отсутствие убирает , домой приходишь и радует глаз чистый пол. пока не понятно где покупать фильтры и щётки, но думаю разберусь
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос
Bestmama
28/02/2018
Україна
С в мобильный дети и животные
Теперь обычный пылесос я достаю редко . Дети не любят когда я пылесошу, шумно , провод везде , воздух нагревается , младший боится его. То ли дело Филл , мы его так назвали , как нового члена семьи и друга, он тихий , не шумный , не громоздкий и очень интересный для детей — пульт это все. Убирает отлично шерсть и волосы , все отходы от поделок , песок , еду , крошки . Эффективен , просто надо выбрать правильный режим и дать время. Конечно можно вытащить веник или обычный пылесос и это займёт 5 минут , а Филла принесут дети и он справится за 10 минут , а мы просто перейдём на диванчик и устроимся почитать . Тряпочка для влажной уборки очень помогает в спальне , особенно когда дети болеют , она собирают всю пыль с пола и легче дышать деткам. В доме однозначно чище , ведь доставать пылесос каждый раз утомительно , а Филл выедет и поможет. Мне стало легче с уборкой, результат моих трудов теперь виден. Нравится фильтр этого бренда , задерживают мельчайшие частицы. Жду выпуска робота полотера с нетерпением.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8794/01 Робот-пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8794/01 Робот-пылесос