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    SmartPro Easy

    Робот-пылесос

    FC8794/01
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    • Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка
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      SmartPro Easy Робот-пылесос

      FC8794/01
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        SmartPro Easy

        SmartPro Easy

        Робот-пылесос

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        Итого:

        Высокая производительность, умная уборка

        Компактный размер, сухая и влажная уборка в труднодоступных местах

        • Ультратонкий дизайн
        • 3-этапная система очистки
        • Влажная уборка
        Составление расписания на 24 часа

        Составление расписания на 24 часа

        Philips SmartPro Easy оснащен функцией составления расписания на целый день, поэтому вы можете заранее составить план уборки на последующие 24 часа.

        3-этапная система очистки с функцией влажной уборки

        3-этапная система очистки с функцией влажной уборки

        Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце увлажняемая насадка из микрофибры тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

        4 режима для уборки различных участков

        4 режима для уборки различных участков

        В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один или несколько режимов уборки: зигзагообразное движение, движение по спирали, произвольное движение или перемещение вдоль стен.

        Ультратонкий корпус 5,8 см для уборки под низкой мебелью

        Ультратонкий корпус 5,8 см для уборки под низкой мебелью

        Благодаря компактной и плоской конструкции робот-пылесос Philips может проводить уборку даже под очень низкой мебелью.

        Высокая мощность и сила всасывания (600 Па)

        Высокая мощность и сила всасывания (600 Па)

        Компактный и надежный робот-пылесос Philips обладает мощностью всасывания 600 Па, поэтому он быстро и эффективно убирает мусор и пыль.

        Удобный для очистки пылесборник

        Удобный для очистки пылесборник

        Контейнер для сбора пыли можно легко очистить, не прикасаясь к загрязненным частям.

        Управление одной кнопкой

        Управление одной кнопкой

        Просто включите прибор, и он сразу же приступит к уборке полов. Он очень прост в использовании.

        Система Smart Detection 2 адаптирует режим уборки к конкретным условиям

        Система Smart Detection 2 адаптирует режим уборки к конкретным условиям

        Philips SmartPro Easy оснащен системой Smart Detection 2, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 23 шт.) и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

        Фильтр UltraHygiene EPA12

        Фильтр UltraHygiene EPA12

        Фильтр UltraHygiene EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли и фильтрует выходящий воздух. Благодаря этому пыль остается внутри контейнера и предотвращается выброс загрязняющих веществ.

        Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 105 минут

        Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 105 минут

        Мощный литийионный аккумулятор имеет более длительный срок службы и более короткое время зарядки, чем стандартные аккумуляторы. Время работы нового робота-пылесоса составляет до 105 минут.

        • Рабочие параметры

          Тип аккумулятора
          Литий-ионный
          Напряжение аккумулятора
          14,8  В
          Время зарядки
          4  часов
          Время работы
          105  мин
          Датчики
          23 датчика
          Мощность всасывания (макс., Па)
          600

        • Конструкция

          Цвет
          • Черный
          • Неоновый голубой

        • Удобство использования

          Режимы уборки
          4
          Расписание на 24 часа
          Да
          Типы напольных покрытий
          • Ковер
          • Твердые напольные покрытия

        • Насадки и аксессуары

          Поставляется с принадлежностями
          • Адаптер питания от сети переменного тока
          • Зарядная база
          • Насадка из микрофибры
          • Боковые щетки
          • Выходной фильтр
          • Пульт ДУ

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          300 x 300 x 58,5  миллиметра
          Вес изделия
          2  кг

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          0,4  л
          Фильтр
          Фильтр EPA 12

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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