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Пилосос-робот
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Philips SmartPro Easy пропонує функцію планування на 24 години, що дозволяє запрограмувати наступне прибирання на 24 години наперед.
Перші дві довгі щітки змітають бруд і пил на шлях робота. Потім насадка збирає бруд і пил завдяки потужному двигуну. Після цього накладка з мікрофібри вдосконалює прибирання, збираючи з підлоги навіть найдрібніший пил.
Залежно від типу кімнати пилосос-робот буде дотримуватися одного чи кількох режимів прибирання – зиґзаґом, по спіралі, від перешкоди до перешкоди або вздовж стін.
Пилосос-робот Philips має дуже компактну і тонку конструкцію, що дозволяє прибирати під дуже низькими предметами.
Компактний, але потужний пилосос-робот Philips має потужність всмоктування 600 Па, що забезпечує швидке ефективне прибирання пилу та бруду.
Ви можете легко спорожнити контейнер для пилу, не торкаючись бруду.
Просто увімкніть пристрій, і він відразу почне прибирати підлогу. Ним дуже легко користуватися.
Пилосос-робот Philips SmartPro Easy оснащено розумною системою розпізнавання Smart Detection System 2, комбінацією розумних мікросхем, 23 датчиками та акселерометром, що дозволяє пристрою прибирати самостійно. Пилосос-робот розуміє середовище і вибирає оптимальний спосіб прибирання для якомога швидшого досягнення результатів. Робот не застрягає і повертається до док-станції, коли потрібно.
Фільтр Ultra Hygiene EPA12 захоплює 99,5% дрібного пилу, фільтруючи відпрацьоване повітря. Це гарантує надійне утримання пилу у контейнері, запобігаючи повторному забрудненню.
Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання порівняно зі стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 105 хв.
Ефективність
Конструкція
Практичність
Насадки та аксесуари
Вага та розміри
Екологічність
Фільтрація
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