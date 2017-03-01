3-етапна система прибирання, включаючи функцію вологого прибирання

Перші дві довгі щітки змітають бруд і пил на шлях робота. Потім насадка збирає бруд і пил завдяки потужному двигуну. Після цього накладка з мікрофібри вдосконалює прибирання, збираючи з підлоги навіть найдрібніший пил.