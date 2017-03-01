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    SmartPro Easy

    Пилосос-робот

    FC8794/01
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    • Висока ефективність, розумне прибирання Висока ефективність, розумне прибирання Висока ефективність, розумне прибирання
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      SmartPro Easy Пилосос-робот

      FC8794/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        SmartPro Easy

        SmartPro Easy

        Пилосос-робот

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        Усього:

        Висока ефективність, розумне прибирання

        Надтонкий, пилососить та миє у важкодоступних місцях

        • Ультратонка конструкція
        • 3-етапна система прибирання
        • Вологе прибирання
        Можливість планування на 24 години

        Можливість планування на 24 години

        Philips SmartPro Easy пропонує функцію планування на 24 години, що дозволяє запрограмувати наступне прибирання на 24 години наперед.

        3-етапна система прибирання, включаючи функцію вологого прибирання

        3-етапна система прибирання, включаючи функцію вологого прибирання

        Перші дві довгі щітки змітають бруд і пил на шлях робота. Потім насадка збирає бруд і пил завдяки потужному двигуну. Після цього накладка з мікрофібри вдосконалює прибирання, збираючи з підлоги навіть найдрібніший пил.

        4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

        4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

        Залежно від типу кімнати пилосос-робот буде дотримуватися одного чи кількох режимів прибирання – зиґзаґом, по спіралі, від перешкоди до перешкоди або вздовж стін.

        Ультратонка конструкція 5,8 см для прибирання під низькими меблями

        Ультратонка конструкція 5,8 см для прибирання під низькими меблями

        Пилосос-робот Philips має дуже компактну і тонку конструкцію, що дозволяє прибирати під дуже низькими предметами.

        Висока потужність всмоктування 600 Па

        Висока потужність всмоктування 600 Па

        Компактний, але потужний пилосос-робот Philips має потужність всмоктування 600 Па, що забезпечує швидке ефективне прибирання пилу та бруду.

        Контейнер для пилу, який легко спорожнювати

        Контейнер для пилу, який легко спорожнювати

        Ви можете легко спорожнити контейнер для пилу, не торкаючись бруду.

        Керування за допомогою однієї кнопки

        Керування за допомогою однієї кнопки

        Просто увімкніть пристрій, і він відразу почне прибирати підлогу. Ним дуже легко користуватися.

        Система розпізнавання Smart Detection System 2 адаптує прибирання до будь-якого середовища

        Система розпізнавання Smart Detection System 2 адаптує прибирання до будь-якого середовища

        Пилосос-робот Philips SmartPro Easy оснащено розумною системою розпізнавання Smart Detection System 2, комбінацією розумних мікросхем, 23 датчиками та акселерометром, що дозволяє пристрою прибирати самостійно. Пилосос-робот розуміє середовище і вибирає оптимальний спосіб прибирання для якомога швидшого досягнення результатів. Робот не застрягає і повертається до док-станції, коли потрібно.

        Фільтр Ultra Hygiene EPA12

        Фільтр Ultra Hygiene EPA12

        Фільтр Ultra Hygiene EPA12 захоплює 99,5% дрібного пилу, фільтруючи відпрацьоване повітря. Це гарантує надійне утримання пилу у контейнері, запобігаючи повторному забрудненню.

        Потужна літій-іонна батарея для 105 хв. роботи

        Потужна літій-іонна батарея для 105 хв. роботи

        Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання порівняно зі стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 105 хв.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Напруга батареї
          14,8  В
          Час заряджання
          4  годин(-и)
          Час роботи
          105  хв.
          Сенсори
          23 датчики
          Потужність всмоктування (макс. Па)
          600

        • Конструкція

          Колір
          • Чорний
          • Блакитний електрик

        • Практичність

          Режими прибирання
          4
          Планування за 24 години
          Так
          Типи підлогового покриття
          • Килим
          • Тверда підлога

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • Зарядна платформа
          • Накладка з мікрофібри
          • Бічні щітки
          • Фільтр відпрацьованого повітря
          • Дистанційне керування

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          300 x 300 x 58,5  мм
          Вага виробу
          2  кг

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          0,4  л
          Фільтр
          Фільтр EPA 12

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Про Philips

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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