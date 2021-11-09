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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Ультратонка конструкція
3-етапна система прибирання
Вологе прибирання
Philips SmartPro Easy пропонує функцію планування на 24 години, що дозволяє запрограмувати наступне прибирання на 24 години наперед.
Перші дві довгі щітки змітають бруд і пил на шлях робота. Потім насадка збирає бруд і пил завдяки потужному двигуну. Після цього накладка з мікрофібри вдосконалює прибирання, збираючи з підлоги навіть найдрібніший пил.
Залежно від типу кімнати пилосос-робот буде дотримуватися одного чи кількох режимів прибирання – зиґзаґом, по спіралі, від перешкоди до перешкоди або вздовж стін.
4.2
з 5
46
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
Jubudni
09/11/2021
Україна
Прекрасний пилосос
Вирішив питання прибирання під ліжком і на шафі. Дуже задоволена
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Marina V
13/08/2020
Україна
Прекрасний виріб за свою ціну
Давно мріяла про робот пилосос. І от здійснилось. Прогулюючись по магазину підійшли до полок з пилососами і запитали задля цікавості у консультанта який би він порадив. І його порадою був Filips. Ціна приємно здивувала до дня законих ще й знижка. І взяли одразу. Прийшовши додому і радості небуло меж. Недоліків не виявлено тільки плюси. Прибирає тихо, подобається, що не високий і проїджає під меблями. Знаходить бруд і пилючку навіть після прибирання звичайним пилососом. Також подобається, що квадратний і гарно заходить в кутки.
Плюси
Ціна. Його тонкість.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Saule
13/11/2019
Україна
Этот пылесос идеально убирает мелкую пыль.
Пылесос очень прост в использовании. Моя дочь 6 лет легко может его включить. Выключается сам, если запрограммировать, либо когда заканчивается заряд. Для идеальной уборки заряда хватает на площадь 60 кв.м. Очень легко чиститься. Умный! Срабатывают заблаговременно датчики о препятствии и даже перед лестницей, не надо загораживать пространство. Этот пылесос стал моим помощником №1. Потому что в доме 3 детей, собака и кот. Шерсть собирает очень легко, с помощью тряпочки-насадки, идеально убирает мелкую пыль.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот