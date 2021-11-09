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  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання

Більше не доступний

SmartPro EasyПилосос-робот

FC8794/01

4.2
| (46) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб
Висока ефективність, розумне прибирання
Пилосос Philips SmartPro Easy забезпечує оптимальні результати прибирання в режимі автономної роботи у 3 етапи: його бічні щітки змітають весь бруд, потужне всмоктування його збирає, а накладка з мікрофібри миє найдрібніший пил. Його ультратонка конструкція дозволяє прибирати під низькими меблями.
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Надтонкий, пилососить та миє у важкодоступних місцях

Висока ефективність, розумне прибирання

  • Ультратонка конструкція

  • 3-етапна система прибирання

  • Вологе прибирання

Можливість планування на 24 години

Можливість планування на 24 години

Philips SmartPro Easy пропонує функцію планування на 24 години, що дозволяє запрограмувати наступне прибирання на 24 години наперед.

3-етапна система прибирання, включаючи функцію вологого прибирання

3-етапна система прибирання, включаючи функцію вологого прибирання

Перші дві довгі щітки змітають бруд і пил на шлях робота. Потім насадка збирає бруд і пил завдяки потужному двигуну. Після цього накладка з мікрофібри вдосконалює прибирання, збираючи з підлоги навіть найдрібніший пил.

4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

Залежно від типу кімнати пилосос-робот буде дотримуватися одного чи кількох режимів прибирання – зиґзаґом, по спіралі, від перешкоди до перешкоди або вздовж стін.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

46

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

2

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасний пилосос

Вирішив питання прибирання під ліжком і на шафі. Дуже задоволена

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

13/08/2020

Україна

Україна

Прекрасний виріб за свою ціну

Давно мріяла про робот пилосос. І от здійснилось. Прогулюючись по магазину підійшли до полок з пилососами і запитали задля цікавості у консультанта який би він порадив. І його порадою був Filips. Ціна приємно здивувала до дня законих ще й знижка. І взяли одразу. Прийшовши додому і радості небуло меж. Недоліків не виявлено тільки плюси. Прибирає тихо, подобається, що не високий і проїджає під меблями. Знаходить бруд і пилючку навіть після прибирання звичайним пилососом. Також подобається, що квадратний і гарно заходить в кутки.

Плюси

Ціна. Його тонкість.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

13/11/2019

Україна

Україна

Этот пылесос идеально убирает мелкую пыль.

Пылесос очень прост в использовании. Моя дочь 6 лет легко может его включить. Выключается сам, если запрограммировать, либо когда заканчивается заряд. Для идеальной уборки заряда хватает на площадь 60 кв.м. Очень легко чиститься. Умный! Срабатывают заблаговременно датчики о препятствии и даже перед лестницей, не надо загораживать пространство. Этот пылесос стал моим помощником №1. Потому что в доме 3 детей, собака и кот. Шерсть собирает очень легко, с помощью тряпочки-насадки, идеально убирает мелкую пыль.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

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