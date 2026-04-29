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Marathon Безмешковый пылесос

Больше не доступен

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MarathonБезмешковый пылесос

FC9226/01

Marathon Безмешковый пылесос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF файл, 23.3 MB
  • 13 March 2026

Пылесос серии Marathon демонстрирует высокую производительность благодаря системе автоматической очистки фильтра.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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