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Больше не доступен
FC9229/01
2000 Вт
Уборка шерсти
После каждой очистки простым нажатием кнопки активируется барабанная система очистки, тщательно вытряхивающая пыль из фильтра в пылесборник. Теперь поток воздуха не задерживается пылью в фильтре, и мощность всасывания почти такая же, как была при первом включении.
Двигатель этого пылесоса мощностью 2000 Ватт создает мощность всасывания до 400 Ватт и обеспечивает идеальную степень очистки.
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