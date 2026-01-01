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Больше не доступен
FC9256/01
Максимум комфорта, минимум усилий
Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче.
RemoteControl
Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.
С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!
Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.
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