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Безмешковый пылесос
Итого:
Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.
С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!
Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.
Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт.
Обеспечивает оптимальную мощность всасывания, очищая фильтр без необходимости касаться пыли.
Самый тихий пылесос в своем классе.
Высокое качество
Простота использования
Насадки и аксессуары
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