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    ErgoFit

    Безмешковый пылесос

    FC9256/01
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    • Максимум комфорта, минимум усилий Максимум комфорта, минимум усилий Максимум комфорта, минимум усилий
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      ErgoFit Безмешковый пылесос

      FC9256/01
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        ErgoFit

        ErgoFit

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        Максимум комфорта, минимум усилий

        Более комфортное положение тела, на 70% меньше наклонов

        • RemoteControl
        Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

        Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

        Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.

        Кнопки управления на ручке

        Кнопки управления на ручке

        С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!

        Гибкое соединение шланга для удобства

        Гибкое соединение шланга для удобства

        Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.

        Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт.

        Гигиеничная полуавтоматическая система очистки фильтра

        Гигиеничная полуавтоматическая система очистки фильтра

        Обеспечивает оптимальную мощность всасывания, очищая фильтр без необходимости касаться пыли.

        Пылесос без мешка для пыли, низкие показатели уровня шума - всего 76 дБ

        Пылесос без мешка для пыли, низкие показатели уровня шума - всего 76 дБ

        Самый тихий пылесос в своем классе.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Уровень шума (Lc IEC)
          76 dB
          Материал
          Luxe
          Вакуум (макс)
          33 kPa
          Weight of product
          7,5 kg
          Мощность всасывания (макс.)
          375 W
          Входная мощность (макс)
          2000 W
          Входная мощность (IEC)
          1800 W
          цвет
          Кристально-белый
          Воздушный поток (макс)
          37 л/с

        • Простота использования

          Радиус действия
          11 m
          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Длина шнура
          8 m
          Тип трубки
          Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
          Ручка
          Ручка PostureProtect
          Carrying handle
          Верхняя и передняя
          Wheel type
          Резина
          Регулятор мощности
          Электронное на ручке

        • Насадки и аксессуары

          Хранение аксессуаров
          На рукоятке
          Standard nozzle
          Насадка TriActive
          Accessories included
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Фильтрация

          Тип фильтра
          Gore-Tex HEPA 10
          Система очистки фильтра
          Барабанная система очистки с ручным управлением
          Выходной фильтр
          Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
          Dust capacity
          1,5 l

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