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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01

Больше не доступен

ErgoFitБезмешковый пылесос

FC9256/01

Максимум комфорта, минимум усилий

Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче.

Посмотреть все преимущества

Более комфортное положение тела, на 70% меньше наклонов

Максимум комфорта, минимум усилий

  • RemoteControl

Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.

Кнопки управления на ручке

Кнопки управления на ручке

С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!

Гибкое соединение шланга для удобства

Гибкое соединение шланга для удобства

Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.

Технические характеристики

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