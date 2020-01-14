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Максимальна зручність за мінімальних зусиль
Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт.
Дистанційне керування
Запатентована ручка PostureProtect пропонує 4 кращі положення для тіла: вона допомагає уникнути нахиляння під час прибирання; фіксує зап’ястя у зручному положенні; обидві ручки роблять маневрування легким; керувати пилососом можна лише порухом пальців.
За допомогою кнопок на ручці можна легко керувати пилососом – не нахиляючись!
Цей шланг має шарнірне з’єднання з ручкою, що полегшує маневрування та зменшує навантаження на зап’ястя.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Lesní
14/01/2020
Česká republika
Skvělý
Výrobek je velmi dobrý, jsem s ním spokojený. Doporučuji.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Дата використання 2018-01-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Дата використання 2018-01-14