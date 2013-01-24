Унікальна ергономічна ручка PostureProtect

Запатентована ручка PostureProtect пропонує 4 кращі положення для тіла: вона допомагає уникнути нахиляння під час прибирання; фіксує зап’ястя у зручному положенні; обидві ручки роблять маневрування легким; керувати пилососом можна лише порухом пальців.