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    ErgoFit

    Пилосос без мішка для пилу

    FC9256/01
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    • Максимальна зручність за мінімальних зусиль Максимальна зручність за мінімальних зусиль Максимальна зручність за мінімальних зусиль
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      ErgoFit Пилосос без мішка для пилу

      FC9256/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        ErgoFit

        ErgoFit

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        Максимальна зручність за мінімальних зусиль

        Прибирайте зі зручним положенням тіла, нахиляючись на 70% менше

        • Дистанційне керування
        Унікальна ергономічна ручка PostureProtect

        Унікальна ергономічна ручка PostureProtect

        Запатентована ручка PostureProtect пропонує 4 кращі положення для тіла: вона допомагає уникнути нахиляння під час прибирання; фіксує зап’ястя у зручному положенні; обидві ручки роблять маневрування легким; керувати пилососом можна лише порухом пальців.

        Регулювання з ручки порухом пальців

        Регулювання з ручки порухом пальців

        За допомогою кнопок на ручці можна легко керувати пилососом – не нахиляючись!

        Під’єднання поворотного шланга для зручної маневреності

        Під’єднання поворотного шланга для зручної маневреності

        Цей шланг має шарнірне з’єднання з ручкою, що полегшує маневрування та зменшує навантаження на зап’ястя.

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт

        Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт.

        Гігієнічна напівавтоматична система очищення фільтра

        Гігієнічна напівавтоматична система очищення фільтра

        Досягайте оптимальної потужності всмоктування без зусиль, очищуючи фільтр не торкаючись пилу.

        Винятково тихий пилосос без мішка для пилу – рівень шуму лише 76 дБ

        Винятково тихий пилосос без мішка для пилу – рівень шуму лише 76 дБ

        Рівень шуму цього виробу дуже низький у своїй категорії.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Weight of product
          7,5 kg
          Input power (IEC)
          1800 W
          Airflow (max)
          37 l/sec
          Залишковий тиск (макс.)
          33 kPa
          Матеріал
          Люкс
          Suction power (max)
          375 W
          Color
          Білосніжний
          Input power (max)
          2000 W
          Рівень шуму (Lc IEC)
          76 dB

        • Практичність

          Wheel type
          Гума
          Ручка
          Ручка PostureProtect
          Tube coupling
          Кнопкове
          Carrying handle
          Зверху та спереду
          Action radius
          11 m
          Tube type
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на ручці
          Cord length
          8 m

        • Насадки та аксесуари

          Standard nozzle
          Насадка TriActive
          Accessories included
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Accessory storage
          На ручці

        • Фільтрація

          Тип фільтра
          Gore-Tex HEPA 10
          Exhaust filter
          Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити
          Система очищення фільтра
          Система струшування пилу вручну
          Dust capacity
          1,5 L

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