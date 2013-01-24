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Пилосос без мішка для пилу
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Запатентована ручка PostureProtect пропонує 4 кращі положення для тіла: вона допомагає уникнути нахиляння під час прибирання; фіксує зап’ястя у зручному положенні; обидві ручки роблять маневрування легким; керувати пилососом можна лише порухом пальців.
За допомогою кнопок на ручці можна легко керувати пилососом – не нахиляючись!
Цей шланг має шарнірне з’єднання з ручкою, що полегшує маневрування та зменшує навантаження на зап’ястя.
Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт.
Досягайте оптимальної потужності всмоктування без зусиль, очищуючи фільтр не торкаючись пилу.
Рівень шуму цього виробу дуже низький у своїй категорії.
Вага та розміри
Практичність
Насадки та аксесуари
Фільтрація