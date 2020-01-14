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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01

Більше не доступний

ErgoFitПилосос без мішка для пилу

FC9256/01

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Максимальна зручність за мінімальних зусиль

Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт.

Переглянути всі переваги

Прибирайте зі зручним положенням тіла, нахиляючись на 70% менше

Максимальна зручність за мінімальних зусиль

  • Дистанційне керування

Унікальна ергономічна ручка PostureProtect

Унікальна ергономічна ручка PostureProtect

Запатентована ручка PostureProtect пропонує 4 кращі положення для тіла: вона допомагає уникнути нахиляння під час прибирання; фіксує зап’ястя у зручному положенні; обидві ручки роблять маневрування легким; керувати пилососом можна лише порухом пальців.

Регулювання з ручки порухом пальців

Регулювання з ручки порухом пальців

За допомогою кнопок на ручці можна легко керувати пилососом – не нахиляючись!

Під’єднання поворотного шланга для зручної маневреності

Під’єднання поворотного шланга для зручної маневреності

Цей шланг має шарнірне з’єднання з ручкою, що полегшує маневрування та зменшує навантаження на зап’ястя.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

14/01/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Výrobek je velmi dobrý, jsem s ním spokojený. Doporučuji.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač

Дата використання 2018-01-14

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač

Дата використання 2018-01-14

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