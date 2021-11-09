Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
1900 Вт
PowerCyclone 7
Фильтр Allergy H13
Насадка TriActive
Мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 410 Вт для быстрой и тщательной уборки.
Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.
Функция регулировки мощности позволит управлять мощностью всасывания для разных задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки.
Награды
4.9
из 5
17
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Mandarinka2000
09/11/2021
Україна
суперпылесос
У меня в доме 3 кота, которые меняют шубу по несколько раз в году. Соответственно для будущего пылесоса стояли мега- задачи: быстро и хорошо убирать шерсть с ковровых покрытий. а главное - всю шерсть. И этот безмешковый красавчик справляется со своей задачей на 100%. Легко моется контейнер и фильтра можно постирать. Не шумный. Пользуюсь ним уже больше года на половине мощности, так как на полную мощность поднимает ковровые дорожки. С этим пылесосом я полюбила убирать в доме. Филлипс рулит!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
TatiPal
29/06/2021
Україна
Незамінний помічник!
Потужний, легкий, зручний у використанні, легко миється.
Плюсы
Співвідношення ціни та якості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Mary2121
18/11/2020
Україна
Мощный и не очень шумный
Я осталась довольна покупкой пылесоса данной модели. Мощный, маневреный, лёгкий и удобно моется.
Плюсы
Не громкий, мощный, удобно мыть контейнер.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.