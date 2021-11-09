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Все серии

  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

Больше не доступен

Серия 5000Безмешковый пылесос

FC9570/01

4.9
| (17) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

2 награды

Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это наш самый мощный компактный пылесос. Минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки.
Посмотреть все преимущества

Удобное и гигиеничное очищение контейнера

Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

  • 1900 Вт

  • PowerCyclone 7

  • Фильтр Allergy H13

  • Насадка TriActive

Мощный мотор 1900 Вт для высокой мощности всасывания

Мощный мотор 1900 Вт для высокой мощности всасывания

Мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 410 Вт для быстрой и тщательной уборки.

PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.

Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

Функция регулировки мощности позволит управлять мощностью всасывания для разных задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679654
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Отзывы

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4.9

из 5

17

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

суперпылесос

У меня в доме 3 кота, которые меняют шубу по несколько раз в году. Соответственно для будущего пылесоса стояли мега- задачи: быстро и хорошо убирать шерсть с ковровых покрытий. а главное - всю шерсть. И этот безмешковый красавчик справляется со своей задачей на 100%. Легко моется контейнер и фильтра можно постирать. Не шумный. Пользуюсь ним уже больше года на половине мощности, так как на полную мощность поднимает ковровые дорожки. С этим пылесосом я полюбила убирать в доме. Филлипс рулит!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

29/06/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник!

Потужний, легкий, зручний у використанні, легко миється.

Плюсы

Співвідношення ціни та якості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

18/11/2020

Україна

Україна

Мощный и не очень шумный

Я осталась довольна покупкой пылесоса данной модели. Мощный, маневреный, лёгкий и удобно моется.

Плюсы

Не громкий, мощный, удобно мыть контейнер.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примечания

      1. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.