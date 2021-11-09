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Усі серії

  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
  • Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7

Більше не доступний

Серія 5000Пилосос без мішка для пилу

FC9570/01

4.9
| (17) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7
Безмішковий пилосос Philips серії 5000 – це наш найпотужніший компактний пилосос. Досягайте максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення.
Переглянути всі переваги

Легке та гігієнічне видалення пилу

Максимальна ефективність із технологією PowerCyclone 7

  • 1900 Вт

  • PowerCyclone 7

  • Фільтр Allergy H13

  • Насадка TriActive

Двигун потужністю 1900 Вт для високої потужності всмоктування

Двигун потужністю 1900 Вт для високої потужності всмоктування

Двигун потужністю 1900 Вт забезпечує потужність всмоктування до 410 Вт для потужного та глибокого прибирання.

PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.

Функція керування живленням для налаштування потужності всмоктування

Функція керування живленням для налаштування потужності всмоктування

Функція керування живленням легко налаштовує всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679654
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Відгуки

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4.9

з 5

17

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

суперпылесос

У меня в доме 3 кота, которые меняют шубу по несколько раз в году. Соответственно для будущего пылесоса стояли мега- задачи: быстро и хорошо убирать шерсть с ковровых покрытий. а главное - всю шерсть. И этот безмешковый красавчик справляется со своей задачей на 100%. Легко моется контейнер и фильтра можно постирать. Не шумный. Пользуюсь ним уже больше года на половине мощности, так как на полную мощность поднимает ковровые дорожки. С этим пылесосом я полюбила убирать в доме. Филлипс рулит!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

29/06/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник!

Потужний, легкий, зручний у використанні, легко миється.

Плюси

Співвідношення ціни та якості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

18/11/2020

Україна

Україна

Мощный и не очень шумный

Я осталась довольна покупкой пылесоса данной модели. Мощный, маневреный, лёгкий и удобно моется.

Плюси

Не громкий, мощный, удобно мыть контейнер.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.