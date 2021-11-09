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Більше не доступний
1900 Вт
PowerCyclone 7
Фільтр Allergy H13
Насадка TriActive
Двигун потужністю 1900 Вт забезпечує потужність всмоктування до 410 Вт для потужного та глибокого прибирання.
Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.
Функція керування живленням легко налаштовує всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів.
Нагороди
4.9
з 5
17
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Mandarinka2000
09/11/2021
Україна
суперпылесос
У меня в доме 3 кота, которые меняют шубу по несколько раз в году. Соответственно для будущего пылесоса стояли мега- задачи: быстро и хорошо убирать шерсть с ковровых покрытий. а главное - всю шерсть. И этот безмешковый красавчик справляется со своей задачей на 100%. Легко моется контейнер и фильтра можно постирать. Не шумный. Пользуюсь ним уже больше года на половине мощности, так как на полную мощность поднимает ковровые дорожки. С этим пылесосом я полюбила убирать в доме. Филлипс рулит!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
TatiPal
29/06/2021
Україна
Незамінний помічник!
Потужний, легкий, зручний у використанні, легко миється.
Плюси
Співвідношення ціни та якості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Mary2121
18/11/2020
Україна
Мощный и не очень шумный
Я осталась довольна покупкой пылесоса данной модели. Мощный, маневреный, лёгкий и удобно моется.
Плюси
Не громкий, мощный, удобно мыть контейнер.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.