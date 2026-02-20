Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
2800 series Паровой утюг
Больше не доступен
Поддержка
GC2807/02
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)
User Manual Philips 2800 series Steam iron
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар