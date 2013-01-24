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    PowerLife Паровой утюг

    GC2906/02
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      PowerLife Паровой утюг

      GC2906/02

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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        PowerLife

        PowerLife

        Паровой утюг

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        Утюг с подошвой SteamGlide

        • 2000 Вт
        • Подача пара 30 г/мин
        • Паровой удар 85 г
        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар 85 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Гарантия 2 года

        Гарантия 2 года

        Полная гарантия на 2 года.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          220—240 В
          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Объем резервуара для воды
          300 ml
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Настройка подачи пара
          Да
          Вес продукта
          1,2 kg
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Распылитель
          Да
          Длина шнура питания
          2 м
          Мощность (во всех странах)
          2000 W

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Разглаживание складок

          Паровой удар
          До 85 г/мин
          Постоянная подача пара
          До 30 г/мин

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