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    EasyCare

    Паровой утюг

    GC3560/02
    Общая оценка / 5
    • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
      -{discount-value}

      EasyCare Паровой утюг

      GC3560/02
      Общая оценка / 5

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      EasyCare Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      EasyCare Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

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        EasyCare

        EasyCare

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Отличные результаты, минимум усилий

        Теперь глажение стало в три раза проще и легче!

        • шнур 3 м
        • Подошва SteamGlide
        • Система автоотключения
        • 2400 Вт
        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

        Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

        • Вес и размеры

          Вес утюга
          1,64  кг
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          32,8 x 12,9 x 16,3  см

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды
          Система автоотключения
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Длина шнура питания
          3  м

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Постоянная подача пара
          40  г/мин
          Мощность
          2400  Вт
          Паровой удар
          120  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Паровой носик
          Да
          Настройка подачи пара
          Да

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220—240  В

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

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              О Philips

              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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