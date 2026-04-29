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Daily Collection Сэндвичница
Больше не доступен
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User Manual Philips Sandwich maker
Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета!
При включении прибора появляется дым. Что делать?