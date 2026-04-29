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Daily Collection Сэндвичница

Больше не доступен

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Daily CollectionСэндвичница

HD2384/10

Daily Collection Сэндвичница

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF файл, 899.1 kB
  • 11 March 2024

Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета!

  • PDF файл
  • 19 January 2026

Устранение неисправностей