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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HD4670/20
1,7 л, 2400 Вт
с индикатором уровня воды по чашкам
Полированный металл
Крышка на пружине
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
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