Кипятите только необходимое количество воды

Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном металлическом чайнике Philips ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет вам сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду