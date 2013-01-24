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Чайник

HD4670/20
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  • Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды
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    Чайник

    HD4670/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном металлическом чайнике Philips ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет вам сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1,559.00грн
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    Чайник

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном металлическом чайнике Philips ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет вам сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

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      Кипятите только необходимое количество воды

      Этот чайник позволяет экономить до 66 % энергии

      • 1,7 л, 2400 Вт
      • с индикатором уровня воды по чашкам
      • Полированный металл
      • Крышка на пружине
      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

      Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности

      Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности

      Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности.

      Прочный чайник с полированным корпусом из нержавеющей стали

      Прочный чайник с полированным корпусом из нержавеющей стали

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Полированный металл/черный
        Материалы
        • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
        • Корпус: нержавеющая сталь и полипропилен
        • Кнопка включения и ручка: полипропилен

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,7  л
        Питание
        2400  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        16,2x24,5x24,5  см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        27,4x18,5x27,8  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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