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Чайник

HD4670/20
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Кип’ятіть лише потрібну кількість води Кип’ятіть лише потрібну кількість води Кип’ятіть лише потрібну кількість води
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    Чайник

    HD4670/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Кип’ятіть лише потрібну кількість води

    Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного металевого чайника Philips дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 1,559.00грн
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    Чайник

    Кип’ятіть лише потрібну кількість води

    Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного металевого чайника Philips дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля. Переглянути усі переваги

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      Кип’ятіть лише потрібну кількість води

      Цей чайник економить до 66% електроенергії

      • 1,7 л, 2400 Вт
      • Індикатор ємності для 1 чашки
      • Матовий метал
      • Кришка з пружиною
      Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

      Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

      Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи до 66% енергії та води і сприяючи захисту довкілля.

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води та чайника без накипу.

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Ручка кришки залишається прохолодною на дотик

      Ручка кришки залишається прохолодною на дотик

      Ручка кришки залишається прохолодною на дотик.

      Міцний металевий чайник із матовим покриттям із нержавіючої сталі

      Міцний металевий чайник із матовим покриттям із нержавіючої сталі

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Матовий метал та чорний
        Матеріали
        • Нагрівальний елемент: нержавіюча сталь
        • Корпус: нержавіюча сталь та поліпропілен
        • Перемикач і тримач аксесуарів: поліпропілен

      • Загальні специфікації

        Без шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Зберігання шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,7  л
        Потужність
        2400  Вт
        Довжина шнура
        0,75  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        16,2 x 24,5 x 24,5  см
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        27,4 x 18,5 x 27,8  см

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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