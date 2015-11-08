Kupiłem ten czajnik kierując się dobrymi odczuciami z innych posiadanych produktów PHILIPS a także dlatego że ... ma bardzo ładny w mojej opinii design i pasował wyglądem do całości w kuchni :). Po kilku miesiącach mogę stwierdzić że wszystkie pozytywne moje odczucia związane z tą firmą i w tym czajniku potwierdziły się (wbrew pozorom jestem zwykłym klientem a nie marketingowcem PHILIPS ;). Czajnik jet wykonany bardzo dobrze, ma zakrytą grzałkę a przy tym nie jest zbyt (jak na to rozwiązanie) głośny, ma odpowiednią moc i gotuje wodę dość szybko. Podziałka wody jest wyskalowana w filiżankach a nie w litrach (ot taki wymysł producenta) ale mnie akurat to nie przeszkadza. Póki co nie cieknie (mam nadzieję że nigdy nie będzie), działa bezproblemowo. Polecam wszystkim zdecydowanie.