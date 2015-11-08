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Більше не доступний
HD4670/20
1,7 л, 2400 Вт
Індикатор ємності для 1 чашки
Матовий метал
Кришка з пружиною
Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи до 66% енергії та води і сприяючи захисту довкілля.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.
3.9
з 5
13
Відгуки
mtbiker
08/11/2015
Polska
Wzór czajnika domowego :)
Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4670/20 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4670/20 Czajnik
Syki67
18/09/2015
Polska
Перевірений покупець
produkt na 10
czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4670/20 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4670/20 Czajnik
Owi75
04/04/2015
Polska
Trwały i elegancki
Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4670/20 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4670/20 Czajnik