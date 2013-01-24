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Чайник

HD4683/50
Общая оценка / 5
  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение
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    2 year worldwide guarantee

    Чайник

    HD4683/50
    Общая оценка / 5

    Быстрое и простое кипячение

    Для этого изящного металлического чайника предусмотрен плоский и удобный для очистки нагревательный элемент, который позволяет вскипятить воду за считанные секунды. Благодаря моющемуся противоизвестковому фильтру вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Для этого изящного металлического чайника предусмотрен плоский и удобный для очистки нагревательный элемент, который позволяет вскипятить воду за считанные секунды. Благодаря моющемуся противоизвестковому фильтру вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и простое кипячение

    Для этого изящного металлического чайника предусмотрен плоский и удобный для очистки нагревательный элемент, который позволяет вскипятить воду за считанные секунды. Благодаря моющемуся противоизвестковому фильтру вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Для этого изящного металлического чайника предусмотрен плоский и удобный для очистки нагревательный элемент, который позволяет вскипятить воду за считанные секунды. Благодаря моющемуся противоизвестковому фильтру вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и простое кипячение

      Мощный и простой в уходе плоский нагревательный элемент

      • 1 л, 2400 Вт
      • Индикатор уровня воды
      • Серебристо-черный
      • Откидная крышка
      Когда чайник включен, загорается подсветка

      Когда чайник включен, загорается подсветка

      Элегантная красная подсветка выключателя чайника уведомляет о процессе нагрева.

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Двойной фильтр от накипи для чистой воды

      Двойной фильтр от накипи для чистой воды

      Двойной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды удобен как для правшей, так и для левшей.

      Ненагревающиеся стенки для безопасности

      Ненагревающиеся стенки для безопасности

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        серебристый/черный
        Материалы
        • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
        • Корпус: нержавеющая сталь и полипропилен
        • Кнопка включения и ручка: полипропилен

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1  л
        Мощность
        2000-2400  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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