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Pure Essentials Collection

Чайник

HD4686/30
Общая оценка / 5
  • Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков
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    2 year worldwide guarantee

    Pure Essentials Collection Чайник

    HD4686/30
    Общая оценка / 5

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Pure Essentials Collection Чайник

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Pure Essentials Collection Чайник

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходный вкус горячих напитков

      Благодаря оптимальным настройкам температуры приготовления

      • 1,5 л, 2400 Вт
      • Цифровая настройка температуры воды
      • Белый
      • Поддержание температуры
      Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C

      Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C

      Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C позволяют подогреть воду для приготовления чая, растворимого кофе, супа или лапши до необходимой температуры.

      Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

      Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

      Функция сохранения тепла поддерживает температуру воды.

      Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного заполнения и очистки

      Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного заполнения и очистки

      Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Тройной фильтр от накипи для чистой воды

      Тройной фильтр от накипи для чистой воды

      Тройной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

      Ненагревающиеся стенки для безопасности

      Ненагревающиеся стенки для безопасности

      Звуковой сигнал извещает о закипании воды

      Звуковой сигнал извещает о закипании воды.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
        • Корпус: нержавеющая сталь и полипропилен
        • Кнопка включения и ручка: полипропилен
        Цвет
        Белый, металлик, красный

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,5  л
        Мощность
        2400  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        14,6x25,1x22,2  см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        31,6x18,8x23,3  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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