Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Виберіть відповідне налаштування і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Виберіть відповідне налаштування і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Виберіть відповідне налаштування і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Виберіть відповідне налаштування і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
Налаштування температури 40, 80, 90 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка Вам до вподоби для чаю, розчинної кави, супу чи макаронів.
Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води.
Поворотна кришка із великим отвором для легкого наповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Фільтр із системою видалення накипу потрійної дії для чистої чашки води та чистішого чайника.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.
Сигнал звучить, коли вода закипіла.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Розміри
Обслуговування