Вкусно и весело
Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вкусно и весело
Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка. Узнать обо всех преимуществах
Вкусно и весело
Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вкусно и весело
Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка. Узнать обо всех преимуществах
Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!
Фритюрница Philips сокращает неприятные запахи при жарке и подходит для мытья в посудомоечной машине. Замена не требуется.
Все части, кроме панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Быстрая и простая очистка.
Отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Фильтрация делает масло чище (что полезно для здоровья) и продлевает срок хранения масла. Емкость можно также использовать для хранения использованного масла.
Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Вес и габариты