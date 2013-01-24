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Фритюрница

HD6141
Общая оценка / 5
  • Вкусно и весело Вкусно и весело Вкусно и весело
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    Фритюрница

    HD6141
    Общая оценка / 5

    Вкусно и весело

    Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фритюрница

    Вкусно и весело

    Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка. Узнать обо всех преимуществах

    Вкусно и весело

    Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Фритюрница

    Вкусно и весело

    Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка. Узнать обо всех преимуществах

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      Вкусно и весело

      Чистое масло для долгого использования благодаря Cool Zone

      • 1000 г
      • Съемная чаша
      • с системой CoolZone
      Не дает подгореть кусочкам пищи, чтобы жарить вкуснее и полезнее

      Не дает подгореть кусочкам пищи, чтобы жарить вкуснее и полезнее

      Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!

      Съемный многослойный фильтр предотвращает появление неприятных запахов при жарке

      Съемный многослойный фильтр предотвращает появление неприятных запахов при жарке

      Фритюрница Philips сокращает неприятные запахи при жарке и подходит для мытья в посудомоечной машине. Замена не требуется.

      Все части, кроме панели управления, можно мыть в посудомоечной машине

      Все части, кроме панели управления, можно мыть в посудомоечной машине

      Все части, кроме панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Быстрая и простая очистка.

      Дополнительная емкость для масла: отлично подходит для фильтрации и хранения масла

      Дополнительная емкость для масла: отлично подходит для фильтрации и хранения масла

      Отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Фильтрация делает масло чище (что полезно для здоровья) и продлевает срок хранения масла. Емкость можно также использовать для хранения использованного масла.

      Съемная внутренняя емкость для удобства наполнения маслом и очистки

      Съемная внутренняя емкость для удобства наполнения маслом и очистки

      Переключатель включение/выключение для большей безопасности

      Переключатель включение/выключение для большей безопасности

      Корзина для жарки Rise&Fall предотвращает разбрызгивание масла

      Корзина для жарки Rise&Fall предотвращает разбрызгивание масла

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Окошко
        Да
        Термоизолированный корпус
        Да
        Внутренняя емкость с антипригарным покрытием
        Да
        Автоматически открывающаяся крышка
        Да
        Съёмная откидная крышка
        Да
        Регулируемый термостат
        Да
        Индикатор нагрева
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Ручки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        2000  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Емкость
        1000  г
        Содержание масла
        2,5  Д
        Длина шнура
        1,2  м

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый с кукурузно-желтыми вставками
        Материалы
        Полипропилен

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ш x в x г)
        300 x 235 x 380  миллиметра
        Вес устройства
        3,4  кг

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