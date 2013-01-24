Вкусно и весело

Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка. Узнать обо всех преимуществах