Смачні страви у веселій компанії
Завдяки системі охолодження ця глибока фритюрниця Philips запобігає пригоранню часточок їжі, тому олія залишається чистішою. Засмажені продукти ще ніколи не були такими смачними! Для легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні страви у веселій компанії
Завдяки системі охолодження ця глибока фритюрниця Philips запобігає пригоранню часточок їжі, тому олія залишається чистішою. Засмажені продукти ще ніколи не були такими смачними! Для легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
Смачні страви у веселій компанії
Завдяки системі охолодження ця глибока фритюрниця Philips запобігає пригоранню часточок їжі, тому олія залишається чистішою. Засмажені продукти ще ніколи не були такими смачними! Для легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні страви у веселій компанії
Завдяки системі охолодження ця глибока фритюрниця Philips запобігає пригоранню часточок їжі, тому олія залишається чистішою. Засмажені продукти ще ніколи не були такими смачними! Для легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
Запобігає підгорянню їжі. Таким чином, олія залишається чистішою, що значно краще для Вашого здоров'я, а крім того, її вистачає на довше. Ваші страви ніколи не були такими смачними!
Зменшує небажані запахи від смаження і його можна мити миючими засобами. Немає потреби заміняти фільтр.
Для швидкого та легкого чищення усі деталі, за винятком панелі керування, можна мити в посудомийній машині.
Ідеальний для фільтрування та зберігання олії. Функція фільтрування допомагає очистити олію - що краще для здоров'я - та забезпечити триваліший результат. Контейнер також можна використовувати для зберігання використаної олії.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Дизайн та покриття
Вага та розміри