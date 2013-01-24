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Глибока фритюрниця

HD6141
Загальна оцінка / 5
  • Смачні страви у веселій компанії Смачні страви у веселій компанії Смачні страви у веселій компанії
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    Глибока фритюрниця

    HD6141
    Загальна оцінка / 5

    Смачні страви у веселій компанії

    Завдяки системі охолодження ця глибока фритюрниця Philips запобігає пригоранню часточок їжі, тому олія залишається чистішою. Засмажені продукти ще ніколи не були такими смачними! Для легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Глибока фритюрниця

    Смачні страви у веселій компанії

    Завдяки системі охолодження ця глибока фритюрниця Philips запобігає пригоранню часточок їжі, тому олія залишається чистішою. Засмажені продукти ще ніколи не були такими смачними! Для легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    Смачні страви у веселій компанії

    Завдяки системі охолодження ця глибока фритюрниця Philips запобігає пригоранню часточок їжі, тому олія залишається чистішою. Засмажені продукти ще ніколи не були такими смачними! Для легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Глибока фритюрниця

    Смачні страви у веселій компанії

    Завдяки системі охолодження ця глибока фритюрниця Philips запобігає пригоранню часточок їжі, тому олія залишається чистішою. Засмажені продукти ще ніколи не були такими смачними! Для легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

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      Смачні страви у веселій компанії

      Чиста олія, якої вистачає на довше завдяки холодній зоні

      • 2000 Вт
      Запобігає підгорянню їжі для чистішого та смачнішого приготування у фритюрниці

      Запобігає підгорянню їжі для чистішого та смачнішого приготування у фритюрниці

      Запобігає підгорянню їжі. Таким чином, олія залишається чистішою, що значно краще для Вашого здоров'я, а крім того, її вистачає на довше. Ваші страви ніколи не були такими смачними!

      Знімний багатошаровий фільтр усуває небажані запахи від смаження їжі

      Знімний багатошаровий фільтр усуває небажані запахи від смаження їжі

      Зменшує небажані запахи від смаження і його можна мити миючими засобами. Немає потреби заміняти фільтр.

      Усі деталі, за винятком панелі керування, можна мити в посудомийній машині

      Усі деталі, за винятком панелі керування, можна мити в посудомийній машині

      Для швидкого та легкого чищення усі деталі, за винятком панелі керування, можна мити в посудомийній машині.

      Додатковий контейнер для олії: ідеальний для фільтрування та зберігання олії

      Додатковий контейнер для олії: ідеальний для фільтрування та зберігання олії

      Ідеальний для фільтрування та зберігання олії. Функція фільтрування допомагає очистити олію - що краще для здоров'я - та забезпечити триваліший результат. Контейнер також можна використовувати для зберігання використаної олії.

      Знімна внутрішня чаша для легкого зливання олії та чищення

      Знімна внутрішня чаша для легкого зливання олії та чищення

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Кошик для смаження, що піднімається й опускається, запобігає розбризкуванню олії

      Кошик для смаження, що піднімається й опускається, запобігає розбризкуванню олії

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Оглядове віконце
        Термоізольовані зовнішні стінки
        Внутрішня чаша з антипригарним покриттям
        Автоматичне відкривання кришки
        Знімний, з шарнірною кришкою
        Термостат з можливістю регулювання
        Індикатор температури
        Зберігання шнура
        Ручки
        Індикатор роботи
        Неслизька основа

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000  Вт
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Ємність
        1000  г
        Вміст олії
        2,5  л
        Довжина шнура
        1,2  хв.

      • Дизайн та покриття

        Колір
        Білий із жовтими відтінками
        Матеріали
        Пластик (PP)

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (ШxВxТ)
        300 x 235 x 380  мм
        Вага пристрою
        3,4  кг

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