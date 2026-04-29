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HD6159/55
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User Manual Philips Fryer
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Что означают символы на фритюрнице Philips?
Почему фритюрница издает сильный и неприятный запах?
Во время жарки масло или жир сильно пенятся. Что делать?
Во время жарки масло или жир переливаются через край фритюрницы. Что делать?
Пар выходит не только через фильтр. Что делать?