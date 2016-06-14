КаталогПідтримка
uk/ru

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Смачні страви у веселій компанії
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Смачні страви у веселій компанії
  • Смачні страви у веселій компанії
  • Смачні страви у веселій компанії
  • Смачні страви у веселій компанії
  • Смачні страви у веселій компанії
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Смачні страви у веселій компанії
  • Смачні страви у веселій компанії
  • Смачні страви у веселій компанії
  • Смачні страви у веселій компанії

Більше не доступний

Фритюрниця

HD6159/55

4.9
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Смачні страви у веселій компанії
Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії.
Переглянути всі переваги

Фритюрниця для великих порцій для всієї родини

Смачні страви у веселій компанії

  • 1300 г

  • знімна чаша

  • Із таймером

Надзвичайно велика місткість для приготування страв на всю сім’ю

Знімний цифровий таймер дозволяє налаштувати час смаження

Знімний цифровий таймер дозволяє налаштувати час смаження

Дозволяє легко налаштувати час смаження. Таймер можна зняти з корпусу фритюрниці і взяти зі собою: більше не потрібно наглядати за приготуванням страв!

Знімний багатошаровий фільтр усуває небажані запахи від смаження їжі

Знімний багатошаровий фільтр усуває небажані запахи від смаження їжі

Глибока фритюрниця Philips зменшує небажані запахи від смаження; її можна мити в посудомийній машині. Немає потреби в заміні.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

14/06/2016

Polska

Polska

Świetna frytownica

Frytownicę Philips HD 6159/55 posiadam od 3 lat. Jestem z niej bardzo zadowolony. Szybko się nagrzewa i dobrze smaży frytki i nie tylko. Wszystkie części (oprócz obudowy) można myć w zmywarce. Świetnym dodatkiem jest pojemnik na olej.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6159 Frytownica

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6159 Frytownica

25/02/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra frytownica

Od roku jestem posiadaczką Frytkownicy Philips Cucina HD6159/55. Największym plusem jest wyjmowany pojemnik na olej, który można swobodnie wyjąć i umyć. Smażę w niej frytki, rybę, pałki z kurczaka. Wszystko wychodzi pyszne. Frytkownica bardzo łatwa w użyciu. Cena nie jest wysoka. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6159 Frytownica

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6159 Frytownica

29/11/2013

Polska

Polska

Ta frytkownica jest wspaniała.

Frytkownica jest łatwa w czyszczeniu, dzięki wyjmowanej misie i odłączanej pokrywie. Czas przygotowywania potraw jest krótki np. frytki są gotowe w max 5 minut. Posiada ona także wyjmowany zegar cyfrowy, który odlicza nam czas przygotowywania potraw, co jest bardzo pomocne, z nim napewno nie spalimy jedzenia, ponieważ zegar wydaje dźwięk, który informuje nas, że minął czas. Gorąco polecam!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6159 Frytownica

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6159 Frytownica

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.