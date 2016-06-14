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Більше не доступний
1300 г
знімна чаша
Із таймером
Дозволяє легко налаштувати час смаження. Таймер можна зняти з корпусу фритюрниці і взяти зі собою: більше не потрібно наглядати за приготуванням страв!
Глибока фритюрниця Philips зменшує небажані запахи від смаження; її можна мити в посудомийній машині. Немає потреби в заміні.
4.9
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Przemek80
14/06/2016
Polska
Świetna frytownica
Frytownicę Philips HD 6159/55 posiadam od 3 lat. Jestem z niej bardzo zadowolony. Szybko się nagrzewa i dobrze smaży frytki i nie tylko. Wszystkie części (oprócz obudowy) można myć w zmywarce. Świetnym dodatkiem jest pojemnik na olej.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6159 Frytownica
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6159 Frytownica
Monika83
25/02/2015
Polska
Bardzo dobra frytownica
Od roku jestem posiadaczką Frytkownicy Philips Cucina HD6159/55. Największym plusem jest wyjmowany pojemnik na olej, który można swobodnie wyjąć i umyć. Smażę w niej frytki, rybę, pałki z kurczaka. Wszystko wychodzi pyszne. Frytkownica bardzo łatwa w użyciu. Cena nie jest wysoka. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6159 Frytownica
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6159 Frytownica
angela19
29/11/2013
Polska
Ta frytkownica jest wspaniała.
Frytkownica jest łatwa w czyszczeniu, dzięki wyjmowanej misie i odłączanej pokrywie. Czas przygotowywania potraw jest krótki np. frytki są gotowe w max 5 minut. Posiada ona także wyjmowany zegar cyfrowy, który odlicza nam czas przygotowywania potraw, co jest bardzo pomocne, z nim napewno nie spalimy jedzenia, ponieważ zegar wydaje dźwięk, który informuje nas, że minął czas. Gorąco polecam!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6159 Frytownica
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6159 Frytownica