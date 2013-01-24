Смачні страви у веселій компанії
Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні страви у веселій компанії
Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії. Переглянути усі переваги
Смачні страви у веселій компанії
Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні страви у веселій компанії
Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії. Переглянути усі переваги
Дозволяє легко налаштувати час смаження. Таймер можна зняти з корпусу фритюрниці і взяти зі собою: більше не потрібно наглядати за приготуванням страв!
Глибока фритюрниця Philips зменшує небажані запахи від смаження; її можна мити в посудомийній машині. Немає потреби в заміні.
Ідеальний для фільтрування та зберігання олії. Функція фільтрування допомагає очистити олію, що краще для здоров’я, і забезпечити триваліший результат. Контейнер також можна використовувати для зберігання використаної олії.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Дизайн та покриття
Вага та розміри