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Фритюрниця

HD6159
Загальна оцінка / 5
  • Смачні страви у веселій компанії Смачні страви у веселій компанії Смачні страви у веселій компанії
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    Фритюрниця

    HD6159
    Загальна оцінка / 5

    Смачні страви у веселій компанії

    Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фритюрниця

    Смачні страви у веселій компанії

    Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії. Переглянути усі переваги

    Смачні страви у веселій компанії

    Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фритюрниця

    Смачні страви у веселій компанії

    Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії. Переглянути усі переваги

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      Смачні страви у веселій компанії

      Фритюрниця для великих порцій для всієї родини

      • 1300 г
      • знімна чаша
      • Із таймером
      Знімний цифровий таймер дозволяє налаштувати час смаження

      Знімний цифровий таймер дозволяє налаштувати час смаження

      Дозволяє легко налаштувати час смаження. Таймер можна зняти з корпусу фритюрниці і взяти зі собою: більше не потрібно наглядати за приготуванням страв!

      Знімний багатошаровий фільтр усуває небажані запахи від смаження їжі

      Знімний багатошаровий фільтр усуває небажані запахи від смаження їжі

      Глибока фритюрниця Philips зменшує небажані запахи від смаження; її можна мити в посудомийній машині. Немає потреби в заміні.

      Додатковий контейнер для олії, ідеальний для фільтрування та зберігання олії

      Додатковий контейнер для олії, ідеальний для фільтрування та зберігання олії

      Ідеальний для фільтрування та зберігання олії. Функція фільтрування допомагає очистити олію, що краще для здоров’я, і забезпечити триваліший результат. Контейнер також можна використовувати для зберігання використаної олії.

      Усі частини, за винятком корпусу, можна мити у посудомийній машині

      Усі частини, за винятком корпусу, можна мити у посудомийній машині

      Знімна внутрішня чаша для легкого зливання олії та чищення

      Знімна внутрішня чаша для легкого зливання олії та чищення

      Кошик для смаження, що піднімається й опускається, запобігає розбризкуванню олії

      Кошик для смаження, що піднімається й опускається, запобігає розбризкуванню олії

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Оглядове віконце
        Так
        Термоізольовані зовнішні стінки
        Так
        Внутрішня чаша з антипригарним покриттям
        Так
        Автоматичне відкривання кришки
        Так
        Знімний, з шарнірною кришкою
        Так
        Термостат з можливістю регулювання
        Так
        Індикатор температури
        Так
        Зберігання шнура
        Так
        Ручки
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Ємність
        1300  г
        Вміст олії
        2,5  л
        Довжина шнура
        1  м

      • Дизайн та покриття

        Колір (кольори)
        Білий з оранжевими елементами
        Матеріали
        Пластик (PP)

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш x В x Г)
        300 x 265 x 405  мм
        Вага пристрою
        5,1  кг

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