Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе
Кофеварка Café Gaia выполнена в классическом дизайне и готовит превосходный кофе. В термокувшине кофе сохраняет насыщенность вкуса и не остывает более 2 часов*. Узнать обо всех преимуществах
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Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе
Кофеварка Café Gaia выполнена в классическом дизайне и готовит превосходный кофе. В термокувшине кофе сохраняет насыщенность вкуса и не остывает более 2 часов*. Узнать обо всех преимуществах
Первоклассный ударопрочный термокувшин из нержавеющей стали сохраняет аромат кофе и поддерживает температуру более 2 часов. Благодаря двойным стенкам температура кофе по истечении 2 часов сохраняется на уровне не менее 65 °C.
Термокувшин оснащен удобным и простым в использовании фиксатором. Он обеспечивает сохранение температуры и аромата на прежнем уровне при извлечении кувшина из кофеварки.
Благодаря направленному на кофе потоку воды обеспечивается оптимальная экстракция аромата кофейных зерен.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Неиспользуемую часть кабеля можно легко убрать в отделение в задней панели кофеварки, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.
В целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически после приготовления напитка. Термокувшин обеспечит поддержание температуры кофе.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Страна изготовления
Забота об окружающей среде
Вес и габариты
Дизайн
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары
Отделка
Обслуживание